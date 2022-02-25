Van Büyükşehir Belediyesi'nin standına yoğun ilgi - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi'nin standına yoğun ilgi

25.02.2022 18:14

Van Büyükşehir Belediyesi'nin standına yoğun ilgi Van Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'ndaki yerini aldı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin standına yoğun ilgi

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'ndaki yerini aldı.

Van'da bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı', Organize Sanayi Bölgesi Expo Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Açılışa, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Anatolia Grup Organizasyon yetkilisi Özgür Can Çelik ve Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler katıldı. Açılışın ardından fuarı gezen Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan stantları da ziyaret etti. Stantta sergilenen ürünleri inceleyen Vali Bilmez, ürünler hakkında Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek'ten bilgi alarak, kadınlara emeklerinden dolayı teşekkür edip, bol kazanç temennisinde bulundu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan stantta kursiyerler ve girişimci kadınlar tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler ile yiyecekler tanıtılıyor.

120 firmanın katıldığı 7. Van Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Fuarı, 25 Şubat-6 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin standına yoğun ilgi
Van Büyükşehir Belediyesi'nin standına yoğun ilgi
Van Büyükşehir Belediyesi'nin standına yoğun ilgi

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Van'da '7. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı Van'da '7. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı 'Turizm Cenneti Van' fotoğraf sergisi 'Turizm Cenneti Van' fotoğraf sergisi

Organize Sanayi Bölgesi, Büyükşehir Belediyesi, Fuar, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesi'nin standına yoğun ilgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesi'nin standına yoğun ilgi - Son Dakika
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