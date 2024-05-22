Van Büyükşehir Belediyesi TBB Meclis Üyeliği Seçimi Yapıldı - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi TBB Meclis Üyeliği Seçimi Yapıldı

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Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan başkanlığında Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) meclis üyeliği seçimi yapıldı. Seçim sonucunda mavi listeden adaylar asil üye olarak seçildi.

22.05.2024 18:31  Güncelleme: 18:40
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İSHAK KARA

(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan başkanlığında Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) meclis üyeliği seçimi yapıldı.

TBB meclis üyeliği seçimi Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Hacı Bekir Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan Başkanlığında düzenlenen toplantıya nüfusu en yüksek iki belediye olan İpekyolu Belediye Eşbaşkanı Cevdet Altındağ ve Erciş Belediye Eşbaşkanı Baran Bilici katiplik yaptı.

Büyükşehir Belediye yasası ile nüfusu 100 bin ve daha fazla olan İpekyolu Belediye Eşbaşkanı Cevdet Altındağ, Erciş Belediye Eşbaşkanı Baran Bilici, Tuşba Belediye Eşbaşkanı Hanım Akkoş ve Edremit Belediye Eşbaşkanı Rabia Başak Koç TBB meclisinin doğal üyesi olurken, 5355 sayılı Kanun'un 20'nci maddesi doğrultusunda Van ili milletvekili sayısı kadar, 8 kişilik asil üye, asil üyelerin yarısı kadar 4 kişilik yedek üye seçimi yapıldı. 8 kişilik asil üyelerin 6'sı Belediye Başkanlarından 2'si ise belediye meclis üyeleri arasından seçildi.

TBB meclis üyesi seçimlerine Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Mavi listeden girerken Adalet ve Kalkınma Partili (AK Parti) meclis üyeleri de Beyaz listeden girdi. Yapılan seçimlerde DEM grubu 174 oy, AK Parti grubu ise 30 oy aldı.

Yapılan gizli oylama neticesinde oyların çoğunluğunu alan mavi listede bulunan Hatice Atabay Gündoğdu, Hediye Sayıner, Sakine Kutpınar, Reşat Eraslan, M. Tahir Ertaş, Ruknettin Hakan, Neslihan Şedal, Nebahat Benek asil üye olarak seçildi. Davut Acar, Şengül Polat, Ayvaz Hazir, Feyzi Caner yedek üye olarak belirlendi.

Seçimlerin ardından Eşbaşkanı Abdullah Zeydan seçimlere katılan ve seçilen tüm Belediye Eşbaşkanlarını ve meclis üyelerini tebrik ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi TBB Meclis Üyeliği Seçimi Yapıldı
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesi TBB Meclis Üyeliği Seçimi Yapıldı - Son Dakika
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