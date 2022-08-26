Büyükşehir yaz Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet programı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehir yaz Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet programı düzenledi

26.08.2022 18:27
Büyükşehir yaz Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet programı düzenledi

Van Büyükşehir Belediyesi, yaz Kur'an kurslarında okuyan 7-15 yaş arası öğrenciler için mezuniyet programı düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, yaz Kur'an kurslarında okuyan 7-15 yaş arası öğrenciler için mezuniyet programı düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde açılan yaz Kur'an Kurslarında mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmet binası önünde düzenlenen program Kurs öğrencilerinden Muhammet Civan'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Çocukların okuduğu şiirlerle devam eden programda Kuran-ı Kerimi bitiren çocuklara meziyet belgesi verildi. Yapılan konuşmalarla devam eden program, palyaçoların oyun etkinliği ve verilen hediyelerin ardından sona erdi. - VAN

YORUMLAR
500
Başkan Zorluoğlu Şehit aileleriyle bir araya geldi Başkan Zorluoğlu Şehit aileleriyle bir araya geldi Van'da bir çobanı öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı Van'da bir çobanı öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir yaz Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet programı düzenledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:03 Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor
17:48 Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi
17:33 Umut Bozok, Galatasaray'a imza atmaya çok yakın! Menajeri Türkiye'ye geliyor
17:14 Şarkıcı Gülşen, tutuklama kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvuruda bulundu
16:47 İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuru! 18 yaşındaki genç sokak ortasında hayatını kaybetti
16:45 Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu!
16:36 Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin
16:21 Ünlü aktivist Tash Peterson deri ürünler satan markayı soyunarak protesto etti
16:20 Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesinde terörizmle mücadele mesajı yinelendi
16:07 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 18:27:08. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükşehir yaz Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet programı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement