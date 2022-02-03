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Van Büyükşehir Belediyesinden Regaip Kandili programı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinden Regaip Kandili programı

03.02.2022 16:40
Van Büyükşehir Belediyesinden Regaip Kandili programı

Van Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili dolaysıyla kadınlara özel mevlit programı düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili dolaysıyla kadınlara özel mevlit programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, mübarek üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla İpekyolu ilçesindeki Boyalar Camiinde mevlit programı düzenledi. Düzenlenen programda hafızlar Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okurken, kadınlar ise edilen dualara eşlik etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla son buldu.

Ayrıca cami bahçesine kurulan stantlarda vatandaşlara şeker ve kandil simidi ikram edildi.

Düzenlenen programdan dolayı memnuniyetlerini dile getiren kadınlar Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesinden Regaip Kandili programı
Van Büyükşehir Belediyesinden Regaip Kandili programı
Van Büyükşehir Belediyesinden Regaip Kandili programı

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Büyükşehir Belediyesi, Regaib Kandili, İpekyolu, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesinden Regaip Kandili programı - Son Dakika


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