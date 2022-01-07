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Van Büyükşehir vektörle mücadelesinin startını verdi - Son Dakika

Van Büyükşehir vektörle mücadelesinin startını verdi

07.01.2022 12:29

Van Büyükşehir vektörle mücadelesinin startını verdi Van Büyükşehir Belediyesi kent zararlılarının kışı geçirmek için yuvalandıkları kanal, kanalizasyon, sazlık ve bataklık gibi alanlarda ilaçlama çalışması başlattı.

Van Büyükşehir vektörle mücadelesinin startını verdi

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi kent zararlılarının kışı geçirmek için yuvalandıkları kanal, kanalizasyon, sazlık ve bataklık gibi alanlarda ilaçlama çalışması başlattı.

Çevre ve insan sağlığını tehdit eden kent zararlılarına karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi'nin kışlak mücadelesinde başladı. Bu kapsamda sivrisinek, karasinek, fare, pire, kene, hamamböceği gibi haşerelere karşı amansız mücadele veren ilaçlama ekipleri, kent zararlılarının kışı geçirmek için yuvalandıkları rögarlar, kapalı kanallar ve fosseptik çukurlarını sisleme makineleri ile ilaçlıyor. 25 araç 60 personelle yürütülen ilaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biyolojik ilaçlar kullanılıyor. İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerindeki fosseptik çukurlar, rögarlar ve rögar kapakları düzenli bir şekilde ilkbahara kadar ilaçlanacak.

Kışlak mücadelesine bu ay itibariyle başladıklarını dile getiren Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, kentteki vektörlere karşı etkin bir çalışma içerisinde olduklarını kaydetti. Allahverdi, "Ekiplerimizle ile beraber şehrimizin alt yapılarında sisleme cihazlarımızla ve 60 personellerimizle çalışmalarımıza başladık. İlkbahara kadar yer altı kanalizasyonlarını 15 sisleme araçları ile ilaçlamalarını tamamını bitireceğiz. İlaçlama çalışmalarımızı bu yıl en üst seviyeye çıkaracağız" dedi.

"Sineksiz bir yıl geçirdik"

Yaz aylarında sineklerin en çok yoğun olduğu İskele Mahallesinde esnaflık yapan Rıdvan Ertosun, "Yıllardır biz sinekle başa çıkamıyorduk. Akşam saatlerinde dışarı çıkamıyorduk. Bu yıl Van Büyükşehir Belediyesi Ekiplerin yoğun bir çalışmasıyla sineksiz bir yıl geçirdik. Yoğun çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Van Büyükşehir vektörle mücadelesinin startını verdi
Van Büyükşehir vektörle mücadelesinin startını verdi
Van Büyükşehir vektörle mücadelesinin startını verdi

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Büyükşehir Belediyesi, Tragger, Kışlak, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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