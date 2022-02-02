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Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez'den AFAD'a ziyaret - Son Dakika

Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez'den AFAD'a ziyaret

02.02.2022 10:38
Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez'den AFAD'a ziyaret

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş'i ziyaret etti.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş'i ziyaret etti.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ile Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş'e iadeyi ziyarette bulundular. Kurum çalışanları ve il müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'e faaliyetler ve 24 saat sistemine geçiş ile ilgili bilgiler verildi. Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ile Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, AFAD ile Van Adliyesi arasında yürütülen faaliyet ve projeler hakkında da istişarelerde bulundular.

Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından il müdürüne başarılar dileyen Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez ve Vekili Boyalı kurumdan ayrıldı. - VAN

Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez'den AFAD'a ziyaret

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Ali İhsan Su, Cumhuriyet, AFAD, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez'den AFAD'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez'den AFAD'a ziyaret - Son Dakika
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