Van'da 1 eylül Dünya barış günü yürüyüşü - Son Dakika
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Van'da 1 eylül Dünya barış günü yürüyüşü

Van\'da 1 eylül Dünya barış günü yürüyüşü
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Van Emek ve Demokrasi Platformu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe DEM Parti milletvekilleri, belediye eş başkanları ve STK temsilcileri katıldı; konuşmacılar barış, demokrasi ve toplumsal eşitlik vurgusu yaptı.

Haber: İshak Kara

(VAN) - Van Emek ve Demokrasi Platformu'nca 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, DEM Parti milletvekilleri, belediye eş başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı yürüyüş Van AVM arkasından başladı, Kent Meydanı'nda son buldu.

Van Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TUHAY-DER) Eş Başkanı Rengin Karabulut, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, Dünya Barış Günü'nün herkes için gerçek bir barışa vesile olmasını diledi.

Karabulut, bugünün yalnızca savaşa karşı çıkmanın değil, barışı kurma ve toplumsallaştırma iradesini büyütmenin günü olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çünkü biliyoruz; barış, sadece silahların susması, çatışma ve savaşın olmaması değildir. Toplumsal barış; demokrasidir, eşitliktir, özgürlüktür, adalettir. Bizler, yıllardır savaşların, çatışmaların, inkarın ve baskının yarattığı ağır bedelleri yaşayan Kürt halkı olarak biliyoruz ki kalıcı barış, halkların iradesi ve demokratik siyasetin gücüyle mümkündür. Kayyımların gölgesinde, hukuksuzca içerde tutulan binlerce siyasi tutsağın olduğu yerde, milyonların sürgün olduğu bir yerde, ana dilinde kamusal hizmetlerin sunulmadığı bir yerde barış vardır diyemeyiz."

"Barış Annesi" Hanife Koçak ise, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nün tüm halklar için kutlu olmasını dileyerek, "Biz barış ve kardeşlik için söz verdik. bizler hazırız. Herkes elini vicdanına bıraksın, bu barıştan vazgeçmesinler. Artık yeter, ölümler olmasın" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van'da 1 eylül Dünya barış günü yürüyüşü - Son Dakika

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