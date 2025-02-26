Van\'da 10 Bin Kişiye Adrese Teslim İftar Yemeği

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Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında yoksul ve yardıma muhtaç 10 bin kişiye adrese teslim iftar yemeği dağıtacak.

Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sosyal hizmet çalışmalarını hızlandırdı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatları doğrultusunda harekete gecen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Ramazan ayında kapasitesini yüzde 120 artırdı. Her gün yaklaşık 4 bin kişiye 3 çeşit yemek veren aşevi, Ramazan ayında yoksul ve yardıma muhtaç 10 bin kişiye iftar yemeği dağıtacak. Ekipler tarafından tespiti yapılan ve müracaatta bulunan evlere dağıtılan yemek ikramı, Ramazan ayı boyunca devam edecek.

Hanelere dağıtılan yemek miktarı birey sayısına göre verilirken, ana yemeklerin tamamı kırmızı veya beyaz etle yapılıyor. - VAN