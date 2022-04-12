Van'da 14 asırlık mukabele geleneği sürüyor - Son Dakika
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Van'da 14 asırlık mukabele geleneği sürüyor

12.04.2022 11:41
Van'da 14 asırlık mukabele geleneği sürüyor

İslam dünyasında 14 asırdır süren mukabele geleneği, Van'da bu yıl yoğun katılımla sürüyor.

İslam dünyasında 14 asırdır süren mukabele geleneği, Van'da bu yıl yoğun katılımla sürüyor.

Hazreti Ömer Camii'nde imam hatip M. Emin Akan'ın tilavetiyle vatandaşların büyük bir özlemle takip ettiği mukabele, Ramazan ayında her gün öğle ve ikindi namazından sonra gerçekleştiriliyor. İHA muhabirine konuşan imam hatip M. Emin Akan, bu yıl sağlık sıhhat içerisinde Ramazan ayını ibadetlerle idrak ettiklerini belirtti. İki yıl aradan sonra Ramazan ayının bu yıl dolu dolu geçtiğini ifade eden Akan, "Kur'an-ı Kerim, Ramazan ayında indirilmiştir. Kur'an'ın inmesiyle beraber Hazreti Cebrail meleği mukabele şekliyle Hazreti Peygamberimize Kur'an okumuştur. Bu mukabele geleneği bugüne kadar geldi ve inşallah kıyamete kadar da ümmet içerisinde devam edecektir" dedi.

"Cemaatte mukabele dinleme özlemi vardı"

Geçtiğimiz yıl mukabelenin salgın tedbirleri çerçevesinde sürdüğünü ancak tedirginlik dolayısıyla katılımın daha az olduğunu anımsatan Akan, "Bu yıl Ramazan ayına daha sıhhat içerisinde girdik. Yine tedbirler çerçevesinde mukabelemizi öğle ve ikindi namazlarının ardından okuyoruz. Cemaatte mukabele dinleme özlemi vardı. Hem hatimlerimiz hem mukabelelerimiz cemaatin teveccühüyle devam ediyor" diye konuştu.

Camilere çocukların götürülmesi tavsiyesinde de bulunan Akan, camilerde çocukların mukabele dinlemesini ve hatimli teravih namazlarını ebeveynleriyle birlikte kılmalarını önerdi. - VAN

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İmam Hatip, Ömer Camii, İslam, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da 14 asırlık mukabele geleneği sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 14 asırlık mukabele geleneği sürüyor - Son Dakika
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