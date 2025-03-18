Van'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü - Son Dakika
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Van'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü

Van\'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi\'nin yıl dönümü

Van'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110'nuncu yıl dönümü çeşitli programlarla kutlandı.

18.03.2025 11:16
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Van'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110'nuncu yıl dönümü çeşitli programlarla kutlandı.

Van İl Valiliğince 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle düzenlenen programlar, ilk olarak Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'nde bulunan Zeve Şehitliği'ne çelenk bırakılmasıyla başladı. Programda daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, şehitlik şeref defterinin imzalanması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Törene, Van Vali Vekili Lütfullah Göktaş, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Van Vali Vekili Lütfullah Göktaş, tarihe altın harflerle yazılan kahramanlık destanlarımızdan olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıldönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti. Vali Vekili Göktaş, "1915 yılında, Çanakkale'de verilen büyük mücadele, Türk milletinin bağımsızlık aşkını ve vatan sevgisini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 'Çanakkale Geçilmez!' diyerek düşmana karşı iman dolu göğüslerini siper eden kahramanlarımız, bizlere eşsiz bir destan armağan etmiştir. Çanakkale Zaferi, sadece milli tarihimizin değil insanlık tarihinin en ihtişamlı kahramanlık destanıdır. Bu mücadele, yalnızca bir savaş değil, aynı zamanda milletimizin özgürlüğe olan sarsılmaz inancının da en büyük göstergelerinden biridir. Bu büyük zaferin yankıları sadece Çanakkale ile sınırlı kalmamıştır. Ülkemizin dört bir yanında vatanı uğruna can veren şehitlerimiz, bu mücadelenin her cephede kahramanca sürdüğünün en büyük kanıtı olmuştur" dedi.

"Zeve, verilen mücadelenin Van'daki simgesi olmuş"

Zeve'de binlerce savunmasız vatan evladının şehit edilerek büyük bir acı yaşandığını hatırlatan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitler Günü olan 18 Mart'ta şehitlerimizi Fatihalarla anmak ve şehadetlerine şahitlik etmek için buradayız. Çanakkale Zaferi nasıl ki Milletimizin şanlı tarihinde bir dönüm noktası olmuş ise, Zeve'de verdiğimiz şehitlerimiz de bu mücadelenin Van'daki simgesi ve nişanesi olmuştur. Zeve şehitlerimizin aziz hatıraları, tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi, bizlere vatan sevgisinin ve bağımsızlık uğruna verilen fedakarlıkların önemini hatırlatmaktadır. Bugün bizlere düşen büyük görev, şehitlerimizin uğruna can verdiği vatanımıza sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi korumak ve bu kahramanlık destanını gelecek nesillere aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Zeve'de ve vatanın dört bir köşesinde şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Burada son bulan program, daha sonra Van Devlet Tiyatrosunda devam etti. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü - Son Dakika

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