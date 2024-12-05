Van'da 284 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 284 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

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Van'ın Muradiye ilçesinde 11 ayda 284 organizatör tutuklandı, 543 düzensiz göçmen yakalandı.

05.12.2024 20:35
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Van'da 11 ayda 284 organizatör tutuklandı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan dron destekli çalışmalar çerçevesinde 11 ayda 543 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 284 organizatör ise tutuklandı.

Muradiye Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarında 11 ayda yakalanan göçmen ve tutuklanan organizatörlerinin sayısını paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele devam ediyor. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadelesini sürdürüyor. Sorumluluk bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında yaptıkları denetimlerle ve kırsal bölgelerde gerçekleştirdikleri operasyonlarla hem göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini önlüyor hem de düzensiz göçmenleri yakalayarak ilgili birimlere teslim ediyor. Ocak ayından itibaren ilçemizde 543 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 284 organizatör tutuklanmıştır. Düzensiz Göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'da 284 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı - Son Dakika

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