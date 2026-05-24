Van'da, Bahçesaraylı-Çatak Yolunun Ulaşıma Tekrar Açılması İstendi

Haber: İshak Kara

(VAN) - Van'da yaklaşık 6 ay kapalı kalan Bahçesaray-Çatak kara yolunun ulaşıma açıldıktan hemen sonra yeniden kapatılması vatandaşların tepkisini çekti. İlçe sakinleri, minibüs şoförleri ve kooperatif temsilcileri, yolun çığ riski gerekçesiyle kapatılmasının gerçeği yansıtmadığını savunarak, yolun kapalı olması nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdi.

Bahçesaray Belediye Eş Başkanlığından uzaklaştırılan Ayvaz Hazir, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bu artık doğa şartlarıyla açıklanabilecek bir durum değil. Söz konusu yol keyfi olarak kapatılmıştır. Fiziki olarak dün itibarıyla açılan yol, tekrar çığ ve benzeri gerekçeler gösterilerek yeniden kapatılmıştır. İstanbul ve çeşitli illerden gelen, en azından ailesiyle bayramı geçirmek isteyen halkımız Bahçesaray'a gitmek istiyor. Maalesef yetkililerin duyarsızlığından dolayı yolumuz 6 aydır kapalı. Yaza girmiş bulunmaktayız. Yaza girdiğimiz halde hala yolumuz kapalı. Yolun kapalı olmasının temel nedeni de açıkçası kaymakamlığın valiliğe, valiliğin kaymakamlığa ya da kaymakamlığın Karayolları'na sorunu bildirmesidir."

Açıkçası Bahçesaray halkı bir bütün olarak izole bir hayat yaşıyor. Bu mağduriyetin bir an evvel giderilmesini talep ediyoruz."

Bahçesaray Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı İlhami Burta da mağdur olduklarını bildirerek, "Yaklaşık 6 aydır yolumuz kapalı. Kerapet güzergahı, yani Çatak üzerindeki yolumuz kapalıdır. Yaklaşık 20 günden fazla süredir yol üzerinde bir çalışma vardı. Dün yolun açıldığını söylediler. Araçlarımız ve şahsi araçlar gidip geldi. Ancak yol saatler sonra tekrar kapatıldı" dedi.

Burta, Kerapet yolu açılmadığı sürece kooperatif olarak Hizan güzergahından araç göndermeyeceklerini bildirerek, şunları söyledi:

"Millet mağdur. Gidiş geliş olmuyor. Şoförler de halk da mağdur. Bir yol 110 kilometre ve 1,5 saatte gidiliyor, diğeri ise 260 kilometre ve 4-5 saat sürüyor. Bazen 6 saati buluyor. Bu durum hem zaman kaybına hem maddi kayıplara hem de ekonomiye olumsuz yansıyor."

Bahçesaray Liman mevkisine tekrar bariyer bırakmışlar ki halk gidip gelemesin. Zaten 6 aydır mahkümuz. Bir günlüğüne yol açılıyor, bayram üzeri insanların çocukları var, uzak şehirlerden gelen vatandaşlarımız var. En azından şu 2-3 gün bayram öncesi insanlar gelip alışverişini yapsın. Halk sosyal hayattan uzak kaldı" dedi.

Ertan Sami de, "Hizan yolundan giderseniz ilçeye ulaşmak için 500 lira ödüyorsunuz. Ama asıl yoldan giderseniz bu ücret 250 liraya düşüyor. Bir günlük yolu gitmek yerine Kerapet yolundan bir saatte gidilebiliyor. Yetkililerden bunu istirham ediyoruz. Yol zaten açılmıştı. Kapalı olsa vatandaş bunu talep etmezdi ama açık olduğu halde engelleniyor. Gitmemize müsaade etmiyorlar. 'Komisyon', 'hava bulutlu' gibi gerekçeler sunuyorlar ama buna bir anlam veremedik" diye konuştu.

Hasan Orman ise, "Ben İstanbul'dan geldim, burada mağdur oldum. Evim yok, kimsem yok burada. Yolumuzu açıp tekrar kapattılar. Nereye gideceğimi, nerede kalacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Cebrail Hazır da, "Madem yol sıkıntılıydı, dün neden açtılar? 6 aydır kapalı olan yolu açtınız, peki neden tekrar kapattınız? Şimdi AFAD, 'Yol riskli, açamıyoruz' diyor. Madem yol riskliydi, neden açtınız? Halkı neden umutlandırdınız? Onca insan burada perişan oldu. Yaşlısı var, öğrencisi var, maddi durumu olan da var olmayan da. 15 gündür bir ekip çalışıyor. Onca masraf yapıldı, çalışmalar yürütüldü. Onca emeğe yazık değil mi? Bu tamamen keyfi bir durum. Riskle alakalı değil." dedi.

Minibüs şoförü Erdal Parlak ise, "Dün akşam Bahçesaray'dan geldim. 2 saatlik yol için 6 saat yol geldim. Yolu açtılar ama izin vermiyorlar. 'Çığ riski var' diyorlar ama öyle bir şey yok. Bu saatten sonra çığ riski olmaz. Millet mağdur. Başka da bir şey diyemiyoruz. Büyüklerimize sesleniyoruz; yol istiyoruz, çözüm istiyoruz. 4-5 aydır bu çileyi çekiyoruz. Çığ riski dedikleri yerlerde karlar erimiş durumda. Bu sadece bir zulümdür. Başka bir şey diyemem." dedi.