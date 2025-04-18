Van\'da Alzheimer Hastaları İçin Rehabilitasyon Alanı Oluşturuldu

Türkiye Alzheimer Derneği Van Şubesi, Van SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde nöroloji ve psikiyatri hastalarına rehabilitasyon olabilecek bir meyve bahçesi oluşturdu.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Yardımcısı Yücel Erdem ve katılımcılar birlikte meyve fidanı dikti. Burada konuşan İl Sağlık Müdürü Operatör Dr. Muhammet Tosun, Van'daki STK'larla birlikte zaman zaman ortak çalışmalar yürüttüklerini hatırlatarak, bugünde Alzheimer Derneği Van Şubesi ile birlikte ağaçlandırma projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Tosun, "Hem hastanemizin ağaçlandırmasına, yeşillenmesine katkıda bulunacaklar hem de bu alanda yaşlı hastalarımız istedikleri zaman gelip vakit geçirebilecekler. Hekimlerimiz ve hemşirelerimizle beraber servislerde yatan yaşlı alzheimer hastalarımız burada kısa bir süre de olsa rahatlayacak ve tedaviden uzaklaşıp kendilerini doğaya verecekler" dedi.

Alzheimer Derneği Van Şube Başkanı Oya Orhun ise alzheimer hastalarının nöroloji ve psikiyatri servisinde tedavi gören hastaların rehabilite olabilecekleri ve kendilerini iyi hissedebilecekleri bir alan oluşturmak istediklerini vurgulayarak, "Bu konuda Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ve Van Büyükşehir Belediyemiz bize destek sundular. Bu alanı onardık ve huzur evindeki yaşlılarımız ve çocuklarımızla beraber ağaçları toprakla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Elma, ayva, kiraz ve armuttan oluşan 100 adet meyve fidanını toprakla buluşturduklarını ifade eden Orhun, "Kamelyalarımızı onardık, banklar getirdik ve küçük bir alan oluşturmaya çalıştık. İnşallah ilerde bu meyve ağaçlarının altında yaşlılarımız, huzur içinde dinlenecekler. Sevgi unutmanın ötesindedir" diye konuştu.

Alzheimer hastaları ve minik öğrenciler ise etkinliğin kendilerine iyi geldiğini belirterek, güzel bir gün geçirdiklerini söylediler.

Etkinlikte minik öğrenciler tarafından Alzheimer hastalarına çiçek takdim edildi.

Etkinliğe Van Vali Yardımcısı Yücel Erdem, İl Sağlık Müdürü Operatör Dr. Muhammet Tosun, Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Remzi Sarıkaya, Alzheimer Derneği Van Şube Başkanı Oya Orhun, alzheimer hastaları ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. - VAN