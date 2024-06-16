Van'da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri temizlik çalışması yaptı - Son Dakika
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Van'da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri temizlik çalışması yaptı

Van'da Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları, kent genelinde yapılan temizlik çalışmasına katıldı. Çalışmalar bayram sabahına kadar aralıksız sürdürüldü.

16.06.2024 10:01
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(VAN)- Van'da Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekiplerince kent genelinde yapılan temizlik çalışmasına katıldı.

Van Büyükşehir, İpekyolu, Tuşba ve Edremit belediyelerince oluşturulan Çevre Temizliği ve Zabıta Denetim Koordinasyonu, bayram öncesinde başlattığı çalışmalarını bayram sabahına kadar aralıksız sürdürdü. Kent genelindeki 25 ana arter ve 65 ara arterde gece boyu çalışan ekipleri ziyaret eden Eşbaşkanlar Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, emeklerinden dolayı çalışanlara teşekkür etti.

Sabah saat 03.00'te Maraş Caddesi'nde bir araya gelen Eşbaşkanlar Şedal ve Zeydan'a, İpekyolu Belediye Eşbaşkanı Canan Uzunay, Meclis Başkan Vekili Tuncer Sağınç, Dem Parti Meclis Grup Eş Sözcüsü Dilgeş Aslan, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ve ilgili daire başkanları eşlik etti.

Cumhuriyet Caddesi boyunca yurttaşların yoğun ilgisi arasında çalışmaları takip eden Eşbaşkanlar, cadde yıkama çalışması yaptı. Bir süre Cumhuriyet Caddesi'nde dolaşarak, çalışmaları yerinde takip eden Eşbaşkanlar, bayramı mesaide karşılayan belediye çalışanları, cadde esnafı ve yurttaşların bayramlarını kutladı.

Kaynak: ANKA

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