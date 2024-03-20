Van\'da çocuk marketi kuruldu, çocuklar camiye ilgi gösteriyor

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Van'ın İpekyolu ilçesinde teravih namazına gelen çocuklara camiyi ve namazı sevdirmek amacıyla 'çocuk market' kuruldu.

İpekyolu ilçesindeki Hacı Hüseyin Caminde hayırsever vatandaşların destekleriyle 'çocuk market' kuruldu. Teravih namazını kılan çocuklar, Camii Müezzin Kayyımı Muhammet Furkan Erten'in 'Haydi Teravih Trenine' çağrısıyla çocuklar mihrapta toplanıyor. Burada toplanan çocuklar, 'Teravih Treni' oyunuyla birlikte içinde çikolata ve meyve suların bulunduğu dolaba doğru ilerliyor. Çocuklar salavatlar eşliğinde buradaki ikramlardan yararlanıyor.

"Çocukların aklında güzel hatıralar kalsın"

İHA muhabirine konuşan Camii Müezzin Kayyımı Muhammet Furkan Erten, İstanbul'daki talebelik yıllarında oradaki hocalarından çeşitli hizmetler gördüğünü belirtti. Hocalarından gördüğü hizmetleri Van'da da uyguladığını ifade eden Camii Müezzin Kayyımı Erten, "Ramazan'dan önceki dönemlerde camimizde çocuklar için bir market kurduk. Bu marketle çocuklar camiye geldiğinde verilen ikramdan etkilenmeleri ve bir daha camiye gelmelerine güzel bir vesileye sebep oldu. Bu marketi Ramazan ayında da yapalım istedik. Cemaatimiz tarafından da çok güzel karşılandı. Teravih namazı bittikten sonra çocuklarımıza 'hadi mihraba, hadi Teravih trenine' değince, çocuklarımız mihraba geliyorlar. En azından bir hadis öğrensinler istiyoruz. Az da olsa kısa hadislere değinerek, akıllarında kalmalarını sağlıyoruz. Çocukların aklında güzel şeyler bırakmaya çalışıyoruz" dedi.

"Cami çocuk buluşması çok güzel bir havada geçiyor"

Salavatlar eşliğinde 'Teravih Treni' oyunuyla camide halkalar oluşturduklarını dile getiren Erten, "Salavat eşliğinde camiyi inleten çocuklar, daha sonra 'Teravih Treni' oyunuyla çocuk marketindeki ikramlardan yararlanıyor. Tabii bunu cemaatimiz camiden çıktıktan sonra yapıyoruz. Sonrasında cami çocuklara kalıyor. Cami onlara kaldığı için evlerinden getirdikleri küçük toplarla burada koşabiliyorlar, top oynayabiliyorlar. Bu da onlar için güzel bir fırsat oluyor ve cami çocuk buluşması çok güzel bir havada geçiyor. Bu havayı hem cemaatimiz hem de çocuklarımızın aileleri görebiliyor. Çok güzel bir işe vesile olduk düşüncesiyle bunu kurduk. Rabbim hakkıyla hizmet edebilmeyi bizlere nasip eylesin" diye konuştu. - VAN