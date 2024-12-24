Van'da Çocuklar için Eğlenceli Kuaför - Son Dakika
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Van'da Çocuklar için Eğlenceli Kuaför

Van\'da Çocuklar için Eğlenceli Kuaför

Van'da bir kuaför, çocukların tıraş korkusunu yenmeleri için dükkanını oyun parkına dönüştürdü.

24.12.2024 11:25
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Van'da bir kuaför salonu işletmecisi, çocukların tıraş korkusunu yenmesi için dükkanını oyun parkına dönüştürdü.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan kuaför salonunda, çocukların tıraş sırasında yaşadığı stresi azaltmak için renkli bir oyun alanı oluşturuldu. Salon, çocukların dikkatini dağıtacak çeşitli oyuncaklar ve oyun ekipmanlarıyla donatıldı. Aileler, çocuklarını bu özel kuaför salonuna getirerek korkmadan ve ağlamadan tıraş olmalarını sağlıyor. Özellikle özel çocuklar ve tıraş korkusu olan minikler, eğlenceli bir ortamda keyifle tıraş olmanın tadını çıkarıyor.

"Oyun ve eğlenceyle korkularını yeniyorlar"

Konuya ilişkin konuşan kuaför işletmecisi Çiğdem Demir, özellikle özel çocuklar ve tıraş fobisi yaşayan çocuklar için böyle bir ortam hazırladıklarını belirtti. Demir, "Çocukların genelinde maalesef tıraş korkusu var. Burada birbirleriyle oyun oynadıkları zaman ya da tıraş olan başka bir çocuğu gördüklerinde biraz daha rahatlamış oluyorlar. Zamanla da bu korkularını yenmiş oluyorlar" dedi.

"İl dışından gelenler oluyor"

Tıraş korkusunun birçok farklı sebepten kaynaklanabileceğini ve bu durumu anlamanın dışarıdan bakıldığında kolay olmadığını dile getiren Demir, "Oyuncaklar, oyun alanları ve bizlerin çocuklara yaklaşımı onların kaygılarını azaltıyor. Aileler salonumuzdan oldukça memnun ve hatta farklı şehirlerden dahi bize gelenler oluyor" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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