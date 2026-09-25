Van\'da emekli Yörük, 15 bin liralık boya ücretini karşılayamayınca aracını kendi boyadı

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'da yaşayan emekli Şahin Yörük, aracındaki bir çizik için geçen yıl istenen 15 bin liralık boya ücretini karşılayamadı; bu yıl fiyat daha da yükselince çözümü aracını kendi boyamakta buldu. 25 bin liralık maaşının 12 bin lirasını faturalara ayırdığını belirten Yörük, kalan parayla geçinmeye çalıştığını söyledi. Yörük, yaşadığı durumu "İnsan mecbur kalınca her işi yapar" sözleriyle anlattı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan emekli Şahin Yörük, sanayide istenen yüksek ücret nedeniyle aracını kendi imkanlarıyla boyadı. Daha önce bu konuda deneyimi olmayan emekli Yörük, önce gerekli malzemeleri satın aldı sonra da internetten öğrendikleriyle aracının tamamını boyadı.

"SANAYİDE BİR PARÇA DEĞİŞİMİ, BİR EMEKLİ MAAŞI"

Geçen yıl aracındaki bir çizik için sanayide 15 bin lira ücret istendiğini, bu yıl ise istenen ücretlerin daha da yüksek olduğunu söyleyen Yörük, "Emekli maaşıyla sanayiye gidilmiyor. Sanayide bir parça değiştirmeye kalksan, bir emekli maaşı gidiyor. Birkaç sefer aracı sanayiye götürdüm, baktım imkanım yok. Kendim boyamaya karar verdim. İnternete bakarak boyuyoruz. Boyayı alıp kendi imkanımızla boyuyoruz. Sanayiye gidip aynı boyayı alıyorum, sonra kendi imkanlarımla aracımı boyuyorum. İnsan mecbur kalınca her işi yapar" diye konuştu.

"HER GEÇEN YIL DAHA KÖTÜYE GEDİYOR"

Dört çocuğundan ikisinin eğitim gördüğünü, 13 yıldır da emekli maaşıyla geçimini sağlamaya çalıştığını anlatan Yörük, ekonomik koşulların her yıl daha da zorlaştığını ifade etti. Emekli maaşının temel giderlerini karşılamaya yetmediğini ifade eden Yörük, maaşının 12 bin lirasını faturalara ayırdığını, kalan 13 bin lirayla geçinmeye çalıştığını dile getirdi. Yörük, "Her geçen yıl daha kötüye gidiyor. Her sene 'iyileşecek, düzelecek' diyorlar; maalesef daha kötü oluyor" ifadelerini kullandı.