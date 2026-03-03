Van'da Enflasyon Rakamlarına Tepki

İshak Kara

(VAN) - Van'da bazı yurttaşlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Şubat Ayı Enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Emekli yurttaş Bedri Yamaç, "TÜİK hangi verileri baz alarak enflasyon rakamlarını açıklıyor, onu bilmiyorum ama en basit örneği geçen aldığımız herhangi bir ihtiyaç maddesini bugün belki üç katına alıyoruz. 50 liraya aldığımız şeyi bugün 100-150 liraya alıyoruz" dedi.

Van'da yaşaan emekliler ve çalışanlar, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını savundular. Geçim sıkıntılarının her geçen gün arttığını söyleyen yurttaşlar, artan kira, gıda ve temel ihtiyaç fiyatları karşısında gelirlerinin yetersiz kaldığını, birçok ihtiyacını karşılayamaz hale geldiklerini dile getirdiler.

Özellikle emekliler, aylıkların yoksulluk ve açlık sınırının altında kaldığını söyleyerek, ekonomik koşulların iyileştirilmesini istedi.

Emekli Bedri Yamaç yaptığı açıklamada, "TÜİK verileri kesinlikle gerçekleri yansıtmıyor. Bunu çok iyi biliyoruz. TÜİK hangi verileri baz alarak enflasyon rakamlarını açıklıyor, onu bilmiyorum ama en basit örneği geçen aldığımız herhangi bir ihtiyaç maddesini bugün belki üç katına alıyoruz. 50 liraya aldığımız şeyi bugün 100-150 liraya alıyoruz. Maalesef bu gerçekleri yansıtmıyor. Bu da gün geçtikçe emeklilerin, emekçilerin yoksullaşmasına neden oluyor. Çeşitli kurumlar tarafından açıklanan rakamlar var; yoksulluk rakamları, açlık sınırı rakamları. Bir kere aldığımız ücretler bunların çok çok altında. Ben öğretmen emeklisiyim. Aslında diğer emeklilere göre daha fazla maaş alıyorum ama benim bile yoksulluk sınırının, hatta belki de açlık sınırının altında bir gelirim var" diye konuştu.

"TÜİK'in bugüne kadar verdiği verilerden hangisi doğru ki bu doğru olsun?"

Şevket Abukan isimli vatandaşın sözleri ise şöyle oldu:

"TÜİK'in bugüne kadar verdiği verilerden hangisi doğru ki bu doğru olsun? Türkiye'de yaklaşık 40 bin kamu çalışanı, memur, işçi insan var. Bunun diğer 40 bini nasıl geçiniyor? Bir markete girdiğin zaman dün sabah satılan yağ ile bugün satılan yağ arasında dağlar kadar fark var. Her anlamda böyle. TÜİK'in yaptığı bu açıklama bugüne kadar doğru değildi, bu da doğru değildir. Verilerin tabanına inildiği zaman böyle bir şeyin olmadığını kendileri de bilecekler. Savaş var ve bu savaş kapıdadır. Bu savaşın endekslerini emekçiye, köylüye, esnafa çıkaracaklar. Başka nerede çıkaracaklar? Kesinlikle inanmıyorum."

"Milletin artık alım gücü yok"

Zübeyit Öcal isimli vatandaş ise "TÜİK verileri hiç doğru değil. Ekonomi çok kötü. Zor geçiniyoruz. Kiralar yüksek, altın yükseliyor. Dolayısıyla bir şey alamıyoruz. Her şeye yüzde 100 zam geliyor. Hiç memnun değiliz. Bu ekonomi bize göre çok kötü. Bence Türkiye'de ekonomi düzelmiyor, gittikçe kötüye gidiyor. Bal işi yapıyoruz, bal satamıyoruz. Milletin artık alım gücü yok. 'Pahalı' diyorlar, almıyorlar. Bu sene geçen seneye göre balların yarısı dükkanda kaldı, satamadık. Çünkü milletin alım gücü kalmadı. 1 kilo peynir olmuş 750 lira. Biz 1 kilo balı 750'ye satsak zarar ederiz ama vatandaşın alım gücü yok. O yüzden elimizde kaldı, satamıyoruz" açıklamasında bulundu.

"TÜİK rakamlarına hiç güvenmedik ve güvenmiyoruz"

Lokman Babat ise, "TÜİK verileri beklenen bir sonuç. Zaten sene başında, toplu sözleşmede ilk açıklandığı zaman da söylemiştik; verilen zam bir iki ay içinde eriyecek. Maalesef bir kez daha haklı çıktık. ENAG'ın açıklayacağı rakamları bekliyoruz. Maalesef TÜİK rakamlarına hiç güvenmedik ve güvenmiyoruz. İktidar değişmeden bir şeyin değişeceğine inanmıyorum. Memurlar yoksulluk sınırının çok altında, açlık sınırına yakın bir duruma geldi. Maalesef geçim sıkıntısı had safhada. Çünkü kira artışları, gıdadaki artışlar ve diğer alanlardaki artışlar memur maaşındaki artışın çok üstünde olunca her geçen gün biraz daha yoksullaşıyoruz" dedi.