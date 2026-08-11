Van'da Ezan Okuma Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Van'da Ezan Okuma Yarışması Düzenlendi

Van\'da Ezan Okuma Yarışması Düzenlendi
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Van'da düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın bölge finalinde Cihan Emre Akbulut birinci oldu.

Van'da 2026 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında "Ezanı Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali" düzenlendi.

Van İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) koordinesinde gerçekleştirilen yarışma, öğle namazının ardından Van Ulu Cami'de yapıldı. Bölge illerinden din görevlilerinin katıldığı yarışmada, ezanı güzel ve usulüne uygun okuma alanındaki yetenekler değerlendirildi. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda Erzurum'un Palandöken ilçesinden Cihan Emre Akbulut birinci, Bitlis'ten Yasin Doğru ikinci, Van'ın Özalp ilçesinden Yasin Karul ise üçüncü oldu.

"Ezan bir davettir, bir çağrıdır"

Programda açıklamalarda bulunan Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, ezanın İslam'ın şiarı olduğunu belirterek, yarışmanın Van'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 9 ilden din görevlisinin yarışmaya katıldığını ifade eden İl Müftüsü Şık, "Bu kardeşlerimizin okuyacakları güzel ezanlar arasında bir tercih yapılacak ve bu tercihler sonucunda birinci olan kardeşimiz, bölgemizi temsilen inşallah Türkiye finaline katılmış olacak. Tabii malumunuz olduğu üzere ezan bir davettir, bir çağrıdır; Hakk'a çağrıdır, güzelliğe çağrıdır, kurtuluşa çağrıdır ve aynı zamanda İslam dininin bir şiarıdır. Dolayısıyla böylesi güzel bir şiarın etrafında oluşan böyle bir organizasyon hakikaten bizleri memnun etmektedir. İnşallah arkadaşlarımız arasında da bir teşvike sebebiyet verecek diye düşünüyoruz. Çünkü ezanlar güzel okundukça insanlar birbirlerinden etkileniyorlar. Haliyle daha güzel ezanlar, daha güzel makamlar icra etme gibi bir durum ortaya çıkıyor. O çerçevede böyle bir organizasyonun her sene yapılıyor olması hakikaten güzel bir şey. Allah'u Teala memleketimizi ezansız, bayraksız bırakmasın inşallah" dedi.

Programda, yarışmacıların okuduğu ezanlar Ulu Cami'de manevi bir atmosfer oluşturdu. Yarışma, dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından düzenlenen programla sona erdi. Programa Van Vali Yardımcı Hasan Musab Okatan, İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, ilçe müftüleri, müftülük görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

Yerel, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Ezan Okuma Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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