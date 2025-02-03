Van\'da Güneşli Hava İçin Park Keyfi

Yerel

Van'da güneşli havayı fırsat bilen çocuklar, aileleriyle parklarda güzel havanın keyfini çıkardı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte parklarda da yoğunluk oluştu. Yarıyıl tatilinin son gününde çocuklar, parklarda oynayarak güzel havayı değerlendirme fırsatı yakaladı.

Hafta sonu güneşli havayı fırsat bilerek çocuklarıyla birlikte parka gelen Sabri Duman isimli vatandaş, "Güzel bir hava var. Çocukları alıp biraz eğlenmek için getirdim. Bu ayda böyle bir sıcaklığa daha önce rastlamamıştım. 'Çile' dediğimiz zamanda böyle bir sıcaklık gayet güzel. Bizde değerlendirmeye geldik" dedi.

Çocuklar ise güneşli havada aileleriyle birlikte parklara geldiklerini söyleyerek, güzel vakit geçirdiklerini belirtti. Konuşmalarında okulun açıldığına da değinen çocuklar, arkadaşlarına kitap okumayı ve derslerine çalışmayı tavsiye etti. - VAN