Van'ın Başkale ilçesinde hasta ve engelliler evlerinde oy kullandı - Son Dakika
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Van'ın Başkale ilçesinde hasta ve engelliler evlerinde oy kullandı

Van\'ın Başkale ilçesinde hasta ve engelliler evlerinde oy kullandı

Başkale ilçesinde hastalığı veya engeli nedeniyle dışarı çıkamayan 8 seçmen, evlerine götürülen seyyar sandıkta oylarını kullandı. 5 vatandaş, seyyar sandıkta oylarını kullandıktan sonra görevlilere teşekkür etti.

31.03.2024 10:41  Güncelleme: 10:43
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VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesindeki hasta ve engelliler evlerine götürülen seyyar sandıkta oy kullandı.

Başkale ilçesinde hastalığı veya engeli nedeniyle dışarı çıkamayan 8 seçmen, görevliler tarafından evlerine götürülen seyyar sandıkta oylarını kullandı. Başkale ilçesinin Yeni ve Hafiziye Mahallelerinde yaşayan hasta ve engelli 5 vatandaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İlçe Seçim Kurulu görevlileri tarafından taşınan 8801 nolu seyyar sandıkta oylarını kullandı.

Vatandaşlardan Mehmet Ali Aldemir (92), geçirdiği felç nedeniyle yürüyemeyen emekli güvenlik korucusu Haşim Çevik (45) ve yürüme engeli olan Hazal Öztürk (57) ile 5 vatandaş, evlerine götürülen seyyar sandıkta oylarını kullandıktan sonra görevlilere teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA

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