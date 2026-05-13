Van'da İşten Çıkarılan İşçilerin Eylemi 289'uncu Gününde Devam Etti: Adalet Saraylarının Önünde Adalet Arıyoruz

13.05.2026 22:47  Güncelleme: 07:59
DİSK Genel-İş Van Şubesi Eş Başkanı Ömer Tekin, 289 gündür adalet beklediklerini ve siyasetçilerin işçiler üzerinden siyaset yapmamaları çağrısında bulundu. Van Bölge Adliyesi önünde düzenlenen eylemde kayyum uygulamalarına karşı tepkiler yükseldi.

(VAN) - DİSK Genel-İş Van Şubesi Eş Başkanı Ömer Tekin, "Kentin tüm siyasetçilerine sesleniyoruz; işçiler üzerinden, işçilerin emeği alınteri üzerinden siyaset yapmayın, hakkı hukuku iade edin. Bizler 289 gündür kapı önünde adalet beklerken, yandaşların arka kapıdan içeri alınması sadece emeğimize değil, tüm Van halkının iradesine yapılmış bir hakarettir. " dedi.

Van Bölge Adliyesi önünde düzenlenen eyleme DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, DBP Van İl Eşbaşkanı Cemal Demir, DEM Parti il yöneticileri yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.

Eylemde, "Kayyum ve zulmü gidecek, biz işimize geri döneceğiz" yazılı pankart taşınırken, "Direne direne kazanacağız", "Kayyumlar gidecek, halk gelecek" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları atıldı.

DİSK Genel-İş Van Şubesi Eş Başkanı Ömer Tekin, burada yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün burada, Van Adliye Sarayı'nın önünde; sadece bir bina önünde değil, adaletin tecelli etmesini beklediğimiz vicdan eşiğindeyiz. Adaleti, Hukuku, Hakkımızı ve ailelerimizin geleceğini çalmak isteyen düşüncenin destekçilerini mumla, meşaleyle, mahkemelerle aradık ama bulamadık. Şimdi kocaman adalet sarayı yazısının altında, varsa muhataplarımızı ve adaleti arıyoruz. Kayyum zihniyeti tarafından haksız ve hukuksuz bir biçimde işinden edilen 223 belediye emekçisi olarak, direnişimizin 289. gününde aynı kararlılıkla haykırıyoruz: Zulmünüz varsa, bizim de bükülmez,bileğimiz ve sarsılmaz bir irademiz var! 223 işçinin vebalini almayın altında kalırsınız. Kul hakkı yiyorsunuz, Allah katında bile kul hakkının telafisi ve haklı tek bir yönü yoktur unutmayın!"

Kaynak: ANKA

