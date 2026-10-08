Van'da işten çıkarılan 223 işçi 435 gündür eylemde, direniş sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'da işten çıkarılan 223 işçi 435 gündür eylemde, direniş sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van\'da işten çıkarılan 223 işçi 435 gündür eylemde, direniş sürüyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Büyükşehir Belediyesi'nden işten çıkarılan 223 işçinin eylemi, 435'inci gününde İpekyolu'ndaki Sanat Sokağı girişinde sürdü. DİSK Genel-İş Van Şube Başkanı Ömer Tekin, 223 işçi görevine dönene kadar eylemin süreceğini, gerekirse bir 435 gün daha direneceklerini söyledi.

Haber: İshak Kara

(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan 223 işçinin "İşimizi geri alacağız" sloganıyla başlattığı eylem 435'inci gününde devam etti.

İpekyolu ilçesindeki Sanat Sokağı girişinde bir araya gelen işçiler, "Biz işimizi istiyoruz, direnerek kazanacağız" pankartı açtı ve sloganlar attı.

İşçiler adına açıklama yapan DİSK Genel-İş Van Şube Başkanı Ömer Tekin, 435 gündür mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, "Kimse bizden havlu atmamızı beklemesin. 435 gün direnen irade, gerekirse bir 435 gün daha bu meydanı terk etmez" dedi.

Tekin, 223 işçi görevine dönene kadar eylemin süreceğini belirterek, "Bu hukuksuzluk bitene, emekçi arkadaşlarımız onuruyla görevine dönene kadar bu nöbet ateşi sönmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Van Büyükşehir BelediyesiİpekyoluEkonomiGüncelYerelVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Hugo’nun Tolga Abi’siydi Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı Hugo'nun Tolga Abi'siydi! Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı
Mourinho ve Zidane Galatasaray’ın tüm planını yerle bir etti Mourinho ve Zidane Galatasaray'ın tüm planını yerle bir etti
Cemil Tugay’ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın’dan Atatürk’lü paylaşım Cemil Tugay'ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın'dan Atatürk'lü paylaşım
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılması sonrası Levent Üzümcü istifa etti Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması sonrası Levent Üzümcü istifa etti
Türkiye’nin yeni stadyumu İstanbul’da yükseliyor İşte maliyeti Türkiye'nin yeni stadyumu İstanbul'da yükseliyor! İşte maliyeti
01:16
Bakan Bolat’tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır
Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır
23:07
SPK, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
SPK, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
22:37
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Ayşe Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değil
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Ayşe Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değil
21:26
Brezilya’da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu
Brezilya'da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu
21:15
Husiler, Suudi Arabistan’da sivil havalimanlarını vurdu: 3 ölü, 36 yaralı
Husiler, Suudi Arabistan'da sivil havalimanlarını vurdu: 3 ölü, 36 yaralı
18:55
Azerbaycan’da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 01:38:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Van'da işten çıkarılan 223 işçi 435 gündür eylemde, direniş sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei