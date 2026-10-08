Van\'da işten çıkarılan 223 işçi 435 gündür eylemde, direniş sürüyor

Haber: İshak Kara

(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan 223 işçinin "İşimizi geri alacağız" sloganıyla başlattığı eylem 435'inci gününde devam etti.

İpekyolu ilçesindeki Sanat Sokağı girişinde bir araya gelen işçiler, "Biz işimizi istiyoruz, direnerek kazanacağız" pankartı açtı ve sloganlar attı.

İşçiler adına açıklama yapan DİSK Genel-İş Van Şube Başkanı Ömer Tekin, 435 gündür mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, "Kimse bizden havlu atmamızı beklemesin. 435 gün direnen irade, gerekirse bir 435 gün daha bu meydanı terk etmez" dedi.

Tekin, 223 işçi görevine dönene kadar eylemin süreceğini belirterek, "Bu hukuksuzluk bitene, emekçi arkadaşlarımız onuruyla görevine dönene kadar bu nöbet ateşi sönmeyecektir" ifadelerini kullandı.