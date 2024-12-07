Van'da Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Araştırma Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Van'da Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Araştırma Merkezi Açıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, kadınların yoğun katılımıyla 'Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Araştırma Merkezi'ni açtı. Açılışta kadınların tarihini yeniden yazma vurgusu yapıldı.

07.12.2024 23:23
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(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi'nin bir süredir çalışmasını yürüttüğü "Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Araştırma Merkezi" kadınların yoğun ilgisiyle açıldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, "Bugün kadınlar kurumlarını sahiplenmek amacıyla buradalar. Çünkü bizler bu kurumlarda tarihimizi yeniden yazacağız. Bu kurumlarla yaşamımızın özüne ulaşacağız" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte bir ilke imza atarak, "Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Araştırma Merkezi" kurdu. Çoğunlukla kadın yazarların eserlerinin yer aldığı merkez, kadınların yoğun katılımıyla gerçekleşen törenle açıldı.

Tuşba Akköprü Mahallesi, Tuşba Kadın Parkı'ndaki bir komplekste kurulan merkezin açılışına, DEM Parti İl Eşbaşkanı Gülşen Kurt, DBP İl Eşbaşkanı Gönül Uzunay, Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal, 13 belediyenin kadın eşbaşkanları, milletvekilleri, kadın platformu yöneticileri, Barış Anneleri, STK ve dernek yöneticileri, bağımsız aktivistler ve çok sayıda kadın katıldı.

Merkez açılışına yöresel kıyafetleriyle katılan kadınların çektikleri halay ile dikkatleri çekti. Büyükşehir Belediyesi U-17 Kadın Futbol Takımı, formalarıyla katıldığı açılışa renk katarken, erbane çalan kadınlar ise ritimleriyle coşkuyu yükseltti.

"Kayyum politikalarına direneceğiz"

Program katılımcılarından DEM Parti İl Eş Başkanı Gülşen Kurt, merkezin Vanlı kadınların dinlenebileceği ve kitap okurken çeşitli aktivitelerden yararlanabileceği bir kompleks konumunda bulunmasının önemini vurguladı. Bahçesaray Belediyesi'ne atanan kayyuma tepki gösteren Kurt, kayyum atanmasının kadın düşmanı politikalarla bağlantılı olduğunu söyleyerek, her koşulda kayyum politikalarına direneceklerini belirtti.

Ardından konuşan DBP İl Eşbaşkanı Gönül Uzunay merkezin kadınların tarihi, kültürü, sanatı ve el emeğinin üretime dönüşmesine vesile olması temennisinde bulundu.

"Ne olursa olsun çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Yerine kayyum atanan Bahçesaray Belediye Eşbaşkanı Nebahat Benek, ilçede tüm imkansızlıklara rağmen birçok hizmet yapıldığını hatırlatarak, yıllardır ihmal edilen Bahçesaraylı kadınlara dönük birçok projelerinin olduğuna vurgu yaptı. Benek, atanan kayyumıu Bahçesaraylıları temsil etmediğini belirterek, ne olursa olsun çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

"Bu kurumlarda tarihimizi yeniden yazacağız"

Son olarak söz alan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal, "Siz bizi baskıladığınızda sanıyorsunuz ki geri adım atacağız, evlerimizde oturacağız. Şuraya iyi bakın Nebahat başkanımız burada ve kadınlarla birlikte, mücadelesini sürdürüyor. Sizlerin sahiplenmesini tebrik ediyorum, kurumlarınıza teşekkür ediyorum. Bugün kadınlar kurumlarını sahiplenmek amacıyla buradalar. Çünkü bizler bu kurumlarda tarihimizi yeniden yazacağız. Bu kurumlarla yaşamımızın özüne ulaşacağız" dedi.

"Kurumlarımız etrafında kenetlenelim"

Merkezin açılışı için hazırlanan davetiyelerin üzerindeki feminist yazar Virginia Woolf'un, "Kadının varlığına katlanamayan zihniyet, elbette onun yazmasına, okumasına, düşünmesine de karşıdır"  sözüne vurgu yapan Şedal, şöyle devam etti:

"Bizler de bu anlayışa karşı kurumlarımızı kuruyor, çalışmalarımızı yürütüyor, özgür, eşit ve demokratik bir yaşamı bu kurumlar vesilesiyle sahipleniyoruz. Yönetime ilk geldiğimiz günden beri söz verdiğimiz gibi; 'Kentlerimizi, kadın kentleri yapacağız' dedik. Bugün açılan kurumlarımız dolayısıyla da bu sözümüzü pratiğimizde de gösteriyoruz. Sizler de biliyorsunuz; erkek zihniyeti, kadın varlığına tahammül edemeyen akıl, kadınların yok olmasını isteyen zihniyet;  ilk olarak kadın kazanımları, kadın kurumlarını kapatmaktır. Bizlerin daha önce açtıkları kadın kurumları kayyımların eliyle kapatılmıştı. Bizler de bu anlayışa karşı kurumlarımızı tek tek açıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van'da Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Araştırma Merkezi Açıldı - Son Dakika

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