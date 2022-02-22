Van'da 'Kamyon' adlı tiyatro oyununa yoğun ilgi - Son Dakika
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Van'da 'Kamyon' adlı tiyatro oyununa yoğun ilgi

22.02.2022 16:57

Van'da 'Kamyon' adlı tiyatro oyununa yoğun ilgi Van'ın İpekyolu Belediyesinin şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Kamyon" adlı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

Van'da 'Kamyon' adlı tiyatro oyununa yoğun ilgi

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesinin şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Kamyon" adlı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

Vatandaşları kültür sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam eden İpekyolu Belediyesi, "Kamyon" adlı tiyatro oyununu tiyatro severlerle buluşturdu. Mehmet Baydur'un yazdığı Kamyon adlı tiyatro oyununda köyde bozulan bir kamyonetin iki köylü tarafından tamir edilmesi süreci anlatılıyor. Van Devlet Tiyatrosunda sahnelenen oyun, izleyenler tarafından büyük beğeni ile karşılandı.

Tiyatro oyununu İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, eşi Cansu Aydın ve ilçe protokolü birlikte izledi. Oyunda emeği geçen herkese teşekkür eden Kaymakam Aydın, "Bizlerle birlikte oyunu izleyen ve bizleri yalnız bırakmayan tüm tiyatro severlere de buradan teşekkür ediyorum. İpekyolu Belediyesi olarak zorlu bir pandemi sürecinin ardından kültür sanat etkinliklerinde sanatseverlerle sık sık bir araya geliyoruz. Bu kapsamda her yaş grubundan insanımıza çeşitli etkinliklerle hizmet veriyoruz. İpekyolu Belediyesi olarak kültür sanat etkinliklerini yıl boyunca sürdürmeye devam edeceğiz. İlerleyen günlerde tiyatro, konser, sergi gibi etkinliklerle hemşehrilerimizle yine bir arada olacağımızı buradan belirtmek istiyorum" dedi.

Van'da 'Kamyon' adlı tiyatro oyununa yoğun ilgi
Van'da 'Kamyon' adlı tiyatro oyununa yoğun ilgi
Van'da 'Kamyon' adlı tiyatro oyununa yoğun ilgi

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İpekyolu, Tiyatro, oyunlar, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da 'Kamyon' adlı tiyatro oyununa yoğun ilgi - Son Dakika


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