Van'da Kar Yağışı 163 Mahalle Yolunu Kapattı

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(VAN) - Van'da 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar ve tipi nedeniyle 163 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Van'da kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 46, Başkale'de 37, Çatak'ta 13, Gürpınar'da 20, İpekyolu'nda 17, Muradiye'de 13, Özalp'te 4, Gevaş'ta 13 olmak üzere toplam 163 mahalle ve mezra yolu kapandı. Sürücülerin can güvenliğinden dolayı Bahçesaray ve Çatak ilçesine bağlı birçok mahallesinin yolu akşam saatlerinde kapatıldı.

Van'ın kırsal kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Büyükşehir Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. Belediyenin sorumluluğundaki yaklaşık 5 bin kilometrelik yol ağında 270 araç ve 618 personel ile kar temizleme çalışması yürütüyor. Kapalı yollarda belediye ekiplerince çalışmalar sürüyor.

Kent merkezinde kar yağışı etkili olmazken, buzlanma olasılığına karşı tuzlama çalışması yapıldı.