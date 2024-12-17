Van'da Kar Yağışı 21 Mahalle Yolunu Kapattı

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(VAN) - Van'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 21 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray 1, Gurpınar 1, Muradiye 17, Özalp 2 olmak üzere toplam 21 mahalle ve mezra yolu kapalı. Sürücülerin can güvenliğinden dolayı ise Bahçesaray yolu geçici olarak trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı sonrası mahalle yollarında karla mücadele çalışması başlattı. Kent genelinde yaklaşık 14 şantiye şefliğinde 618 personel ve 270 iş makinası ile yürütülen çalışmalar 7/24 esasına göre devam ediyor. Kapalı yollarda belediye ekiplerince çalışmalar sürüyor.

Kar yağışının bugün de aralıklarla hafif şekilde devam edeceği uyarısında bulunan Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yurttaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.