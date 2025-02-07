Van'da Kar Yağışı 81 Mahalle ve Mezra Yolunu Kapattı

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(VAN) - Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar ve tipi nedeniyle 81 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Van'da kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale'de 13, Çaldıran'da 1, Erciş'te 7, Gürpınar'da 55, İpekyolu'nda 3, Muradiye'de 13, Özalp'te 2, olmak üzere 24 mahalle ve 54 mezra toplam 81 yerleşim yolu kapandı. Bahçesaray ve Çatak ilçesine bağlı birçok mahallesinin yolu yaklaşık iki aydır kapalı.

Van'ın kırsal kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Büyükşehir Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. Belediyenin sorumluluğundaki yaklaşık 5 bin kilometrelik yol ağında 270 araç ve 618 personel ile kar temizleme çalışması yürütüyor. Kapalı yollarda belediye ekiplerince çalışmalar sürüyor. Kent merkezinde kar yağışı etkili olmazken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.