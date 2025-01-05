Van\'da Kar Yağışı Bekleniyor, Vatandaşlara Dikkatli Olun Uyarısı

Yerel

(VAN)- Van Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün kent genelinde kar yağışı beklendiğini bildirerek yurttaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Van Büyükşehir Belediyesi AKOM, kent genelinde beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Pazar günü akşam saatlerinde başlayıp pazartesi öğleye kadar Van il genelinin kar yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin edilmektedir. İlimiz genelinde özellikle gece ve sabah saatlerinde görülen gizli buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgesel sis ve pus hadisesinin etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Karayolu ulaşımında bölgesel sis hadisesine bağlı görüşte daralma, gizli buzlanma ve don olayı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

Kar yağışına bağlı yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikle tipi ve kar savrulması, eğimi dik yamaçlarda kar akması ve çığ tehlikesi, rüzgar üşümesi, karayolu geçitlerinde (Tendürek, Güzeldere, Kurubaş) gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır."