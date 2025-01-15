Van'da Kar Yağışı Bekleniyor: Vatandaşlara Uyarı - Son Dakika
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Van'da Kar Yağışı Bekleniyor: Vatandaşlara Uyarı

Van\'da Kar Yağışı Bekleniyor: Vatandaşlara Uyarı

Van Büyükşehir Belediyesi AFET Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın kent genelinde beklenen kar yağışı hakkında bilgilendirme yaptı. Perşembe günü erken saatlerden akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı için vatandaşların dikkatli olmaları önerildi.

15.01.2025 17:24  Güncelleme: 17:25
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(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın kent genelinde kar yağışı beklendiğini, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Van Büyükşehir Belediyesi AKOM, kent genelinde beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van il geneli kar yağışı değerlendirmesinde, ilimizde Perşembe günü saat 02.00'de başlayacak olan kar yağışının, akşam saat 21.00'e kadar etkili olması beklenmektedir. Kar yağışının gece ve yarın akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Kar yağışının yarın (Perşembe) akşam saatleri itibariyla etkisini kaybetmesi beklenmektedir. İlimiz genelinde  özellikle gece ve sabah saatlerinde görülen gizli buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgesel sis, pus hadisesinin ve çığ tehlikesi beklenmektedir. Karayolu ulaşımında bölgesel sis hadisesine bağlı görüşte daralma, gizli buzlanma ve don olayı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

Kar yağışına bağlı yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikle tipi ve kar savrulması, eğimi dik yamaçlarda kar akması ve çığ tehlikesi, rüzgar üşümesi, karayolu geçitlerinde (Tendürek, Güzeldere, Kurubaş) gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van'da Kar Yağışı Bekleniyor: Vatandaşlara Uyarı - Son Dakika

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