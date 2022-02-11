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Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

11.02.2022 18:39

Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi Van'da gece saatlerinde aralıksız yağan yoğun kar yağışından dolayı 294 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, bazı uçak seferleri rötar yaptı.

Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

VAN - Van'da gece saatlerinde aralıksız yağan yoğun kar yağışından dolayı 294 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, bazı uçak seferleri rötar yaptı.

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 3, Başkale'de 67, Çatak'ta 55, Edremit 1, Gevaş'ta 13, Gürpınar 71, Muradiye 2 ve Tuşba ilçesinde ise 82 olmak üzere toplam 294 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu kentte uçak seferleri de olumsuz etkilenirken; sabah saatlerinde Antalya seferi ise rötar yaptı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Van merkez ve Van'ın doğusunda aralıklı hafif kar yağışlı olacağı beklendiği, ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiği ifade edildi.

Kar yağışının zirai açıdan bereketli olduğunu ifade eden vatandaşlar ise kar yağışının geçtiğimiz yıl az olmasıyla birlikte kuraklığın hakim olduğunu söylediler. Vatandaşlar, geçtiğimiz yıla oranla kar yağışının daha iyi olduğunu ve bu senenin bereketli geçeceğini umduklarını kaydetti.

Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

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Başkale, Uçak, Van, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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