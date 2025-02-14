Van'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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(VAN) - Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar ve tipi nedeniyle 235 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Van'da kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray 71, Başkale'de 50, Çatak 100, Edremit 4, Gürpınar'da 1, Özalp 9, olmak üzere 74 mahalle ve 161 mezra toplam 235 yerleşim yolu kapandı. Bahçesaray ve Çatak ilçesine bağlı birçok mahallesinin yolu yaklaşık üç aydır kapalı.

Van'ın kırsal kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Büyükşehir Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. Belediyenin sorumluluğundaki yaklaşık 5 bin kilometrelik yol ağında 270 araç ve 618 personel ile kar temizleme çalışması yürütüyor. Kapalı yollarda belediye ekiplerince çalışmalar sürüyor. Kent merkezinde kar yağışı etkili olmazken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.