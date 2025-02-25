Van'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Yerel

Van'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 12 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Belediyenin kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

25.02.2025 13:03  Güncelleme: 13:06
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(VAN)- Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar ve tipi nedeniyle kapanan 12 mahalle ve mezra yolu ulaşıma açılmayı bekliyor.

Van'da kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray 3, Başkale 2, Edremit 3, Gürpınar'da 4, olmak üzere toplam 12 yerleşim yolu kapandı. Bahçesaray ve Çatak ilçesine bağlı birçok mahallesinin yolu yaklaşık 4 aydır kapalı.

Van'ın kırsal kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediyenin sorumluluğundaki yaklaşık 5 bin kilometrelik yol ağında 270 araç ve 618 personel ile kar temizleme çalışması yürütüyor. Kapalı yollarda belediye ekiplerince çalışmalar sürüyor. Kent merkezinde kar yağışı etkili olmazken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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