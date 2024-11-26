Van'da Kar Yağışı Nedeniyle 9 Mahalle Yolu Kapandı - Son Dakika
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Van'da Kar Yağışı Nedeniyle 9 Mahalle Yolu Kapandı

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Van'da iki günden beri süren kar yağışı ve tipi nedeniyle 9 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak ve hastalara ulaşmak için yoğun şekilde çalışıyor.

26.11.2024 19:48  Güncelleme: 20:54
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(VAN) Van'da 2 gündür devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 9 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kent genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, kırsalda ulaşıma kapanan mahalle yollarını açmak için yoğun mesai harcıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı sonrası mahalle yollarında karla mücadele çalışması başlattı. Kent genelinde yaklaşık 14 şantiye şefliğinde 550 personel ve 350 iş makinası ile yürütülen çalışmalar 7/24 esasına göre devam ediyor. Van'da iki gündür süren kar yağışı 9 ilçede etkili oldu. Bahçesaray, Başkale ve Gürpınar'ın dışındaki ilçelerde kapalı yol yok. Kapalı yollarda belediye ekiplerince çalışmalar sürüyor.

Bahçesaray yolu kapalı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale ilçesinde Sualtı ve Aydemir mahalleri ile Kevçıkan, Yüzaltı, Çağla, Ortanca ve Testili mezrası, Gürpınar'da ise Tüzek ile bağlı dere mezrası olmak üzere toplam 9 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipi nedeniyle sürücülerin can güvenliğinden dolayı Bahçesaray ilçe yolu ise akşam saatlerinde kapatıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden hasta kurtarma çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Başkale ilçesi Sualtı (Dirişk) köyünde rahatsızlanan askeri personel için yol açma çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, bir yandan kapalı mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da hastaların imdadına koşuyor. Rahatsızlanan askeri personel için 112 sağlık ekiplerinden yardım istendi. Başkale (Elbak) ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Sualtı (Dirişk) köyüne kardan dolayı ulaşamayan sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede mahalle yolunda çalışma başlatan Başkale (Elbak) Şantiye Şefliğine bağlı ekipler, 6 saatlik zorlu bir çalışma ile köyden aldığı hastayı yolda sağlık ekiplerine ulaştırdı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan askeri personel, hastaneye sevk edildi.

Van\'da Kar Yağışı Nedeniyle 9 Mahalle Yolu Kapandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van'da Kar Yağışı Nedeniyle 9 Mahalle Yolu Kapandı - Son Dakika

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