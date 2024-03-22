Van'da iki gün boyunca etkili olan kar yağışı elektrik direklerine ve iletkenlere zarar verirken VEDAŞ ekipleri Ramazan'da da zorlu bölgede kesintisiz enerji için yoğun mesai harcadı.
Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, iki gün önce etkili olan sulu kar yağışı sonrası oluşan hasarlardan dolayı seferber oldu. Olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Van- Çatak karayolu üzerinde bulunan 10 farklı bölgeye ise çığ düştü. Düşen çığlar bazı elektrik direklerin devrilmesine neden oldu. Elektrik direklerin ve iletkenlerin hasar gördüğü bölgede, kesintisiz enerji için seferber olan VEDAŞ ekipleri ise zorlu bir coğrafyaya sahip bölgede çalışma yaptı.
Çığın getirdiği kar yığınları arasında çalışma yapan ekipler, sorunu gidermek için yoğun mesai harcadı. Oluşan hasarları onaran ekipler, bölgedeki birçok yerleşim yerine elektrik vermeyi başardı. Çatak'taki çığ bölgesine giden VEDAŞ Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, bölgede yoğun mesai harcayan arıza onarım bakım personellerini ziyaret ederek çalışmalarını yerinde inceledi.
"İlçemize enerjimizi verdik"
İHA muhabirine konuşan VEDAŞ Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, kentte yağan yoğun kar yağışından dolayı bazı noktalardaki şebekelerde arızaların oluştuğunu belirtti. Arızalara ekiplerle birlikte hızlı bir şekilde müdahale edildiğini ifade eden İl Müdürü Özsoy, "Zorlu bir coğrafyadayız. Kar yağışının çok yoğun olduğu bölgelerimiz var. Bu bölgeler arasında çığ riskinin olduğu yerler var. Bugün de Çatak'tayız. Burada meydana gelen çığdan dolayı şebekelerimizde olan kesintileri önleme adına hızlı bir şekilde bölgeye gelip müdahale ettik. İlçemize enerjimizi verdik. Ramazan ayında abonelerimizin daha huzurlu ve aydınlık günler geçirmesi için ekiplerimizle sahadayız" dedi. - VAN
Son Dakika › Yerel › Van'da Kar Yağışı Sonrası Elektrik Kesintilerine VEDAŞ Müdahale Etti - Son Dakika
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen dördüncü Medya ve İslamofobi Forumu, 14 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, SETA, Ankara Bilim Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Türk Telekom ve Halkbank'ın paydaşı olduğu forumda, Gazze'deki insanlık dramı ve İslamofobi konuları ele alınacak. Forumda, uluslararası ve yerel boyutlarıyla İslamofobi üzerine konuşmalar yapılacak ve mücadele stratejileri tartışılacak.
Kırşehir'de bir markete giderek Ramazan ayı alışverişi yapan Memleket Partisi il başkanı Gülay Baltalık, vatandaşın derdinin seçim olmadığını söyledi. Baltalık, yaptığı alışveriş listesini sosyal medya hesabından paylaştı ve insanların gelir ve vergi adaleti sisteminden uzak yaşadığını aktardı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılıkla mücadele kapsamında vatandaşlar uyarıldı. İlçe pazar yerinde ve Hacı Ali Ağa Camii'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara dolandırıcılık konusunda dikkatli olmaları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi. Emniyet ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat edilmesi gereken ayrıntılar ve aldatıcı yöntemlere karşı duyarlı olunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Didim Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında, hayatını kaybeden meclis üyesi Tahsin Kurt ve katledilen Yağmur Tayhan'ın adlarını parka verme kararı aldı. Başkan Atabay, meclis üyelerine plaket verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camikebir Mahallesi'nde ve Sivas Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak hem esnaflarla hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek çözüm üretmeye devam ediyor. Ayrıca, gençlere internet kartı ve sinema bileti hediye ettiği de belirtildi.
Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Otoritesi (SEC), büyük kuruluşlar ve yüksek net değerli şahıslar için kripto para birimlerine yatırım imkânı sunan borsa yatırım fonlarına (ETF) yeşil ışık yaktı. Bu sayede yatırımcılar Amerikan borsalarında listelenen spot Bitcoin (BTC) ETF'lerine erişebilecek. SEC'nin nihai hedefi ise bu yatırım imkanlarını bireysel yatırımcılara da açmak.
ANKA HABER AJANSI 12 MART SALI GÜNDEMİ
Tunceli'nin Pertek ilçesinden AK Parti İl Genel Meclis adayı olan Mehmet Hanifi Kılıç, aracının yağış nedeniyle çıkamadığı köye, eşek sırtında giderek vatandaşlardan kendisini desteklemelerini istedi. Kılıç'ın eşek sırtında köylülere hitabı, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken o anlar izleyenleri tebessüm ettirdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile yapılmak istenen ittifak görüşmelerinde yaşananları anlattı. Ala, YRP'nin taleplerinin AK Parti'nin yüzde 50'nin üzerinde oy aldığı iller ve büyükşehirler olduğunu ifade ederek, ''100'e yakın ilçeydi.'' ifadelerini kullandı.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde son Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti grup toplasına başkanlık eden AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Sivas Caddesi'nde esnaflarla bir araya gelerek, hayırlı işler temennisinde bulundu.
AK Parti tarafından Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı törenle yapıldı. AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ile birlikte, vatandaşlarla iletişimin sağlanması ve yaşanan sorunlara çözüm üretebilmek için hazırlanan AK Parti Gültepe Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı. Hatipoğlu, vatandaşların ilgisiyle karşılanarak, AK Parti'nin seçimi kazanacağını belirtti.
Çetelerin savaş alanına çevirdiği Haiti'de tehditler nedeniyle 5 Mart'tan bu yana Porto Riko'da bekleyişini sürdüren Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti. Henry'nin istifasıyla çetelerin lideri olan "Barbekü" lakaplı eski polis Jimmy Cherizier "Ülkenin en güçlü adamı" haline geldi. Cherizier, yeni liderin Haiti halkı tarafından seçilmesi gerektiğini savunarak "Bu barışçıl değil kanlı bir devrim, çünkü bir apartheid düzeninde yaşıyoruz" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?