Van'da Kar Yağışı ve Çığ Felaketi: 1 Ölü, 420 Yol Kapandı

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Haber: İshak Kara

(VAN) - Van'da dün gece başlayan kar yağışı etkisini artırırken, çığ altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Kar yağışı yüzünden 162 mahalle 258 mezra toplam 420 yolu ulaşıma kapandı. Belediye ve karayolu ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Van- Hakkari güzergahından giden sürücüler zor anlar yaşadı. Kar nedeniyle görüş mesafesi azalınca yolda ilerlemekte zorluk çeken 2 tır kayarak yoldan çıktı. Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. İş makineleri yardımıyla araçlar yoldan çekilirken sürücüler yoluna devam etti. Van- Bahçesaray karayolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Van-Hakkari karayolunda kar yağışından dolayı yoldan çıkan yolcu minibüsü yan yattı. Kazada araçta maddi hasar oluşurken; Muradiye ilçesi Beşparmak Mahallesi'nde etkili olan kar ve tipi çığ felaketine yol açtı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı sonrası mahalle yollarında karla mücadele çalışması başlattı. Kent genelinde yaklaşık 14 şantiye şefliğinde 618 personel ve 270 iş makinası ile yürütülen çalışmalar 7/24 esasına göre devam ediyor. Kapalı yollarda belediye ekiplerince çalışmalar sürüyor.