Van'da Kardeşler İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Van'da Kardeşler İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Dikkat Çekiyor

Van\'da Kardeşler İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarına Dikkat Çekiyor

Van'da hemşire ve öğretmen olarak görev yapan iki kardeş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla ellerindeki pankartlarla her gün aynı yerde saatlerce bekliyor. Kardeşler, bombardıman altındaki Gazze'ye yönelik saldırıların normalleştirilmemesini istiyor ve boykotun önemini vurguluyor.

25.03.2024 12:14  Güncelleme: 12:16
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Van'da hemşire ve öğretmen olarak görev yapan iki kardeş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla ellerindeki pankartlarla her gün aynı yerde saatlerce bekliyor.

İsrail ordusunun ablukası altındaki Gazze şeridine yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam ediyor. Bu çerçevede Vanlı iki kardeş Gazze'ye yönelik saldırılara dikkat çekmek için kentin en kalabalık meydanı olan Beşyol Meydanı'nda çalışma yürütüyor. Her gün aynı saatte buraya gelen kardeşler, soğuk havaya rağmen ellerinde taşıdıkları pankartlarla vatandaşın dikkatini çekmeye çalışıyor. Kardeşler ayrıca boykot ürünlerinin yer aldığı broşürleri vatandaşa dağıtıyor. Ramazan ayı boyunca her gün aynı yerde bekleyerek farkındalık oluşturan kardeşler, özellikle bombardıman altındaki Gazze'ye yönelik saldırıların normalleştirilmemesini istiyor.

"Elimizdeki pankartlarla burada duracağız"

İHA muhabirine konuşan hemşire Ayşe Dağ, 7 Ekim olayları başlamadan önce de Filistin'in sürekli akıllarında olduğunu belirtti. Gazze'ye yönelik şiddetlerin artmasıyla bir çalışma yapmaya karar verdiklerini ifade eden Dağ, "Burada farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapmaya başladık. Bu yüzden boykotun önemini insanlara anlatmaya çalıştık. Ramazan boyunca da elimizdeki pankartlarla burada duracağız. Çünkü İsrail'in ürünleri en çok Ramazanda evimize giriyor. Bu yüzden gerekli izinleri alarak broşürler hazırladık. Dünyanın her yerinde zulümler var. Bizim de amacımız bir farkındalık oluşturmaktır. Şu an için Gazze'de durdurulması gereken bir katliam, bir soykırım var" dedi.

"Her gün burada durmaya çalışıyoruz"

Gazze'ye yönelik saldırıların 7 Ekim tarihinden bu yana kötü bir hal almaya başladığını hatırlatan Zeynep Dağ ise bu yüzden ablasıyla bu saldırılara dikkat çekmek istediğini dile getirdi. Ramazan ayından bu yana pankart açarak burada beklediklerini söyleyen Dağ, "Bu yazılanların kalbe dokunan yazılar olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü bu da kalple yapılacak bir şeydir. Her gün burada durmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan boykotun çok önemli bir mesele olduğunu düşünüyoruz ve bu yönde de el ilanları hazırladık" dile getirdi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'da Kardeşler İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Dikkat Çekiyor - Son Dakika

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