Abdullah Zeydan: Halkımız, Yüzde 200'e Varan Bir Su Zammıyla Karşı Karşıya - Son Dakika
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Abdullah Zeydan: Halkımız, Yüzde 200'e Varan Bir Su Zammıyla Karşı Karşıya

10.07.2026 11:17  Güncelleme: 12:33
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Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından görevden alınan meclis üyeleri, DEM Parti İl Başkanlığı'nda toplandı. Eş Başkan Abdullah Zeydan, VASKİ'nin su zamlarının geri çekilmesi için hukuki girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesinin yerlerine kayyum atanan meclis üyeleri, DEM Parti Van İl Başkanlığı bahçesinde bir araya geldi. Toplantıda konuşan Abdullah Zeydan, Van su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (VASKİ) su tarifelerine tepki göstererek, zamların geri çekilmesi için hukuki girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesinin yerlerine kayyum atanan meclis üyeleri, görevden alınan Belediye Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. DEM Parti Van İl Başkanlığı bahçesinde yapılan toplantıya, DEM Parti Van milletvekilleri, ilçe belediye eş başkanları, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Yerini kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan kayyum yönetimini eleştirerek, şunları söyledi:

"Kayyumın bu kente yaptığı kötülükleri, talanı ve halkın kaynaklarını yandaşlarına peşkeş çekmesini teşhir etmeye devam edeceğiz. Kadın kazanımlarına, dil ve kültür çalışmalarına, Kürt kimliğine ve doğaya yönelik saldırıların tamamını kayıt altına alıyoruz. Günü geldiğinde bağımsız ve tarafsız yargı önünde bu halka hesap verecekler."

Su zamlarının geri çekilmesi için mücadele edeceklerini kaydeden Zeydan, "Halkımıza karşı sonuna kadar boynumuz kıldan incedir. Halkımızın yaptığı eleştiriler ve bizim eksikliklerimiz başımızın üstündedir. Şu anda Van halkı, büyük bir su politikaları zulmüyle karşı karşıyadır. Kayyum gaspından itibaren halkımız, yüzde 200'e varan bir su zammıyla karşı karşıya. Üstelik akmayan suya rağmen bu zamla karşı karşıya. Alamadığı hizmete rağmen bu zamla karşı karşıya. Bütün bu meselelerde burada kararlar alıp, bu kararları valiliğe göndererek, bir an önce meşru şekilde seçilmiş Van halkının iradesini temsil eden Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararlarının uygulanması için valiliğe yazı yazacağız. Bizler, yakın bir zamanda, özellikle kayyum tarafından bu halka zehir edilmek istenen bu hayatı ve özellikle su zammını gündemimize yüksek bir düzeyde alacağız. Demokratik hakkımızı basın açıklamalarıyla, yürüyüşlerle ve Van halkıyla birlikte dile getireceğiz." dedi.

Neslihan Şedal da toplantıda kararları, şöyle sıraladı:

"15 Şubat 2025'ten bu yana suya yapılan tüm zamların kaldırılması. Kayyum döneminde belediye bütçesinden başka kurumlara aktarılan ödemelerin geri çekilmesi. Kadın politikaları kapsamında kapatılan mekanizmaların yeniden aktif hale getirilmesi. Usulsüz ihalelerin müfettiş denetimine sunulması ve ilgili meclis kararlarının iptali. Çok dilli ve Kürtçe eğitim veren kreşlerin yeniden hizmete açılması. Kayyum döneminde uygulanmayan meclis kararlarının teftiş müfettişlerince incelenmesi. İptal edilen asfalt ihalelerinden doğan kamu zararının hesaplanması. Halka ait taşınmazların satış işlemlerinin incelenmesi ve usulsüz satışların iptali. TMMOB deprem protokolü, adli yardım protokolü ve benzeri çalışmaların yeniden hayata geçirilmesi. JIN Kart öğrenci bursları ve toplumcu belediyecilik faaliyetlerinin yeniden başlatılması. 223 emekçinin işlerine iade edilmesi. Servet Bilicier Fizik Tedavi Merkezi ile Engelliler Daire Başkanlığının yeniden açılması. Van Gölü Atıksu Ek Tesisi çalışmalarının yeniden sürdürülmesi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Abdullah Zeydan: Halkımız, Yüzde 200'e Varan Bir Su Zammıyla Karşı Karşıya - Son Dakika

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