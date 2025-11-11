Van'da Kayyum Yönetimine Karşı İşçilerin Hakları İçin Destek Açıklaması

Haber: İshak Kara

(VAN) - Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD), Van Büyükşehir Belediyesi'nden kayyum yönetimi tarafından işten çıkarılan 223 işçiye destek açıklaması yaptı. Açıklamada, işçilerin tüm haklarıyla birlikte işe iadeleri talep edildi.

ÖHD üyeleri, kayyum yönetimi tarafından Van Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılan ve bu nedenle 103 gündür eylemlerini sürdüren 223 işçiye destek amacıyla adliye önünde basın açıklaması düzenledi.

Söz konusu işçiler de açıklama sırasında hazır bulunarak, "İşimizi geri istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı ve "Hak, hukuk, adalet", "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" ve "Gün gelecek, devran dönecek, kayyumlar halka cevap verecek" sloganları attı.

Hazırlanan basın metnini ÖHD Van Şubesi üyesi avukat Mustafa Özoral okudu.

Açıklamada kayyum atamalarının demokratik temsil hakkını ortadan kaldırdığı, belediye çalışanlarının ve halkın temel haklarını ihlal ettiği belirtildi.

674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında 2016'dan itibaren Demokratik Bölgeler Partisi'ne (DBP) ait 95 belediyeye kayyım atandığı, 93 belediye eş başkanının ise tutuklandığı anlatılan açıklamada, bu süreçte idari başvuruların da sonuçsuz bırakıldığı ifade edildi.

Kayyum atanan belediyelerde 954 memurun KHK ile ihraç edildiği, bin 913 işçinin kayyumlar tarafından işten çıkarıldığı, böylece toplam 2 bin 867 kişinin anayasal güvence altındaki çalışma hakkının ihlal edildiği anlatılan açıklamada, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Van halkının demokratik iradesini ortaya koyduğu, ancak bu iradenin 15 Şubat 2025'te İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla yeniden gasbedildiği aktarıldı.

Açıklamada, kayyım uygulamalarının halkın seçme ve seçilme hakkını sistematik biçimde ortadan kaldırdığı, yerel yönetimlerde "idari vesayet rejiminin kurumsallaştığı" vurgulandı.

İşten çıkarılan 223 işçinin tüm haklarıyla birlikte işe döndürülmesi istendi

Van'da kayyım yönetiminin göreve gelir gelmez seçilmiş yöneticileri devre dışı bıraktığı, belediye emekçilerine yönelik baskı politikaları uyguladığı belirtilen açıklamada, 30 Temmuz 2025 tarihinde "arşiv araştırması tamamlanmadı" gerekçesiyle 223 Van Büyükşehir Belediyesi işçisinin işten çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, arşiv araştırmalarını süresinde sonuçlandırmanın idarenin sorumluluğunda olduğu, buna rağmen yükün işçilere yüklendiği ifade edildi ve kayyum uygulamalarına son verilmesi, seçilmiş belediye eş başkanlarının göreve iade edilmesi, işten çıkarılan 223 işçinin tüm haklarıyla birlikte işe döndürülmesi istendi.

Basın açıklamasına ÖHD Eş Genel Başkanı Ekin Yeter, ÖHD Van Şubesi üyeleri ve Van Barosu'na kayıtlı bazı avukatların da destek verdi.