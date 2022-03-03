Van'da korkutan yangın - Son Dakika
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Van'da korkutan yangın

03.03.2022 14:08

Van'da korkutan yangınVAN Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Van'da korkutan yangın

VAN Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay, ilçesinin Selim Bey Mahallesi İskender Paşa Sokak üzerinde meydana geldi. Şefik Saçak isimli vatandaşa ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Büyük hasara yol açan yangın esnasında bir vatandaş da dumandan etkilendi.

Van'da korkutan yangın
Van'da korkutan yangın
Van'da korkutan yangın

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İpekyolu, İtfaiye, Yangın, Van, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da korkutan yangın - Son Dakika


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