Van'da Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması - Son Dakika
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Van'da Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması

04.07.2022 13:17

Van'da Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kent genelinde bulunan mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı.

Van'da Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kent genelinde bulunan mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, kent genelinde bulunan mezarlıklarda temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler, mezarlıklarda yoğun bir şekilde çalışarak arife ve bayram günü mezarlıkları ziyaret edecek vatandaşların rahat etmesini sağlamaya çalışıyor. Mezarlıklar içinde kuruyan otlar ve kuru ağaç dalları ekipler tarafından temizlendi.

Kurban Bayramı öncesi ziyarete hazır hale getirilen mezarlıklarda vatandaşların yakınlarının mezarlarını ferah ve temiz bir ortamda ziyaret edebilmelerini sağlamak için çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Ayrıca, mezarlık çevresindeki koruma duvarları, yerinden sökülen parke taşları, çeşmeler ve banklar da bakım ve onarımdan geçiriliyor.

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması - Son Dakika
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