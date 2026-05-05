Van'da Kurbanlık Pazarında Durgunluk

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'da besiciler, kurban bayramı öncesi hayvan pazarında beklenen hareketlilik yaşanmadığından dert yandı.

Van, Türkiye'nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden biri olmasına rağmen, bayram öncesi hayvan pazarlarında henüz beklenen canlılık görülmedi. Tuşba Mahallesi'ndeki hayvan pazarında üreticiler ve satıcılar, artan maliyetlerin kurbanlık fiyatlarını yükselttiğini ve bunun satışları olumsuz etkilediğini ifade etti

Hayvan pazarında satış yapan Cafer Sanlaf, 2025 fiyatları ile 2026 fiyatlarını karşılaştırarak, "Piyasalar normal, durumlar çok kötü. Bayram için kurbanlıklar çok pahalı. Geçen sene daha iyiydi. Geçen sene 17-18 bin lira idi bu sene 36-37 bin TL ama geçen seneye göre paranın değeri yok. Biz kar edemiyoruz. Geçen sene biz çok alıyorduk. Her seferden 100 sene toklu alıyorduk, bu sene 20-30 tane ancak alıyoruz" dedi.

Satıcı Mehmet Mamuk, "Piyasa durgun, piyasada para yok. Kim ne aldıysa elinde kaldı. Kurbanlık satışları başlamadı piyasalar çok durgun. Kurbanlıklar ucuz değil, pahalı ve piyasada para yok. Bu şartlarda Türkiye'de hiçbir şey düzelmez" şeklinde konuştu.

Ömer Durak isimli satıcı şunları söyledi:

"Piyasa yok, koyun pahalı. Böyle giderse herkes aç kalacak. Hiç birşey yok, saman, arpa yoktur. Hiç kimsede para yok. Nereden para getirsin maaş yok, bir şey yok. Emekli zaten ölmüş. Benim kardeşim hayvan sattı 3 gündür parasını alamadı. Geçen bayramda beri siftah yapmadım. Gelip gidiyorum ama ortada hiç birşey yok."

Ahmet Var, "Piyasa normal ve iyidir uğraşıyoruz. Koyunun çitfi 25 bin TL'den başlıyor 45 bin TL'ye kadar. Koçlar 20-30 bin TL arası" dedi.

Besici Erhan Yakın ise "Fiyatlar, piyasa yüksek, gelen giden nadir. Hayvan fiyatı yüksek olduğu için kimse almıyor. Emekli maaşı 20 bin TL hayvanlar 25 bin liradan başlıyor. Maliyetler yüksek siftah yapmadık hala. Yem arpa yüksek. Geçen sene yem torbasını 500 liraya alıyorduk bu sene bin lira. Samanın tonu 20 bin lira, makarna da bitti. Başka bir işimiz, mesleğimiz olmadığı için mecbur yapıyoruz. Bir haftadır gidip geliyoruz satış yok. "

Mahsun Garip ise "Bu sene çok pahalı. Arpa da pahalıdır. Saman da pahalıdır. Alıcı da yok. Hepsi borç gidiyor" dedi.