Van'da Kurbanlık Pazarında Durgunluk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'da Kurbanlık Pazarında Durgunluk

05.05.2026 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da kurban bayramı öncesi hayvan pazarları durgun, yüksek maliyetler satışları olumsuz etkiliyor.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'da besiciler, kurban bayramı öncesi hayvan pazarında beklenen hareketlilik yaşanmadığından dert yandı. Erhan Yakın, "Fiyatlar, piyasa yüksek, gelen giden nadir. Hayvan fiyatı yüksek olduğu için kimse almıyor. Emekli maaşı 20 bin TL, hayvanlar 25 bin liradan başlıyor. Maliyetler yüksek siftah yapmadık hala. Yem arpa yüksek. Geçen sene yem torbasını 500 liraya alıyorduk bu sene bin TL" dedi.

Van, Türkiye'nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden biri olmasına rağmen, bayram öncesi hayvan pazarlarında henüz beklenen canlılık görülmedi. Tuşba Mahallesi'ndeki hayvan pazarında üreticiler ve satıcılar, artan maliyetlerin kurbanlık fiyatlarını yükselttiğini ve bunun satışları olumsuz etkilediğini ifade etti

Hayvan pazarında satış yapan Cafer Sanlaf, 2025 fiyatları ile 2026 fiyatlarını karşılaştırarak, "Piyasalar normal, durumlar çok kötü. Bayram için kurbanlıklar çok pahalı. Geçen sene daha iyiydi. Geçen sene 17-18 bin lira idi bu sene 36-37 bin TL ama geçen seneye göre paranın değeri yok. Biz kar edemiyoruz. Geçen sene biz çok alıyorduk. Her seferden 100 sene toklu alıyorduk, bu sene 20-30 tane ancak alıyoruz" dedi.

Satıcı Mehmet Mamuk, "Piyasa durgun, piyasada para yok. Kim ne aldıysa elinde kaldı. Kurbanlık satışları başlamadı piyasalar çok durgun. Kurbanlıklar ucuz değil, pahalı ve piyasada para yok. Bu şartlarda Türkiye'de hiçbir şey düzelmez" şeklinde konuştu.

Ömer Durak isimli satıcı şunları söyledi:

"Piyasa yok, koyun pahalı. Böyle giderse herkes aç kalacak. Hiç birşey yok, saman, arpa yoktur. Hiç kimsede para yok. Nereden para getirsin maaş yok, bir şey yok. Emekli zaten ölmüş. Benim kardeşim hayvan sattı 3 gündür parasını alamadı. Geçen bayramda beri siftah yapmadım. Gelip gidiyorum ama ortada hiç birşey yok."

Ahmet Var, "Piyasa normal ve iyidir uğraşıyoruz. Koyunun çitfi 25 bin TL'den başlıyor 45 bin TL'ye kadar. Koçlar 20-30 bin TL arası" dedi.

Besici Erhan Yakın ise "Fiyatlar, piyasa yüksek, gelen giden nadir. Hayvan fiyatı yüksek olduğu için kimse almıyor. Emekli maaşı 20 bin TL hayvanlar 25 bin liradan başlıyor. Maliyetler yüksek siftah yapmadık hala. Yem arpa yüksek. Geçen sene yem torbasını 500 liraya alıyorduk bu sene bin lira. Samanın tonu 20 bin lira, makarna da bitti. Başka bir işimiz, mesleğimiz olmadığı için mecbur yapıyoruz. Bir haftadır gidip geliyoruz satış yok. "

Mahsun Garip ise "Bu sene çok pahalı. Arpa da pahalıdır. Saman da pahalıdır. Alıcı da yok. Hepsi borç gidiyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Kurbanlık Pazarında Durgunluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:18:09. #7.13#
SON DAKİKA: Van'da Kurbanlık Pazarında Durgunluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.