Van\'da Mimar Sinan\'ın eseri Hüsrev Paşa Camii\'nde itikaf ibadeti devam ediyor

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Bölgede inanç turizminin önemli merkezlerinden biri olan Mimar Sinan'ın bölgedeki tek eseri Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi'ndeki 'İtikaf' ibadeti devam ediyor.

Eski Van şehrinin Ortakapı Mahallesi'nde bulunan 15. yüzyıl eserlerinden Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi'nde yaklaşık 10 yıldır İl Müftülüğünün oluruyla itikaf ibadeti yapılıyor. Tarihi camide Ramazan ayının en önemli sünnetlerinden biri olan itikafa girenler, manevi bir ortamda ibadetlerini yerine getiriliyor.

İHA muhabirine konuşan Cami İmam Hatibi Ahmet Hüsrev Koyuncu, unutulmaya yüz tutmuş bir sünnetin tarihi bir mekanda tekrar ihya edildiğini söyledi. Hüsrev Paşa Camisinin Mimar Sinan tarafından yapıldığını hatırlatan Cami İmam Hatibi Koyuncu, "Külliyenin müştemilatı içerisinde çifte hamam, misafirhane, imaret ve medrese odaları yer alır. Medrese bölümünde Sıbyan mektebi ve üniversite öğrencilerine ders verildiği bir yerdi. Bu odalar aynı zamanda Ramazan ayında itikafa girilen odalar olarak kullanılıyordu. Diğer taraftan caminin pencereleri de itikafa girilecek şekilde düşünülmüştür" dedi.

"Camimizde itikaf sünneti yerine getiriliyor"

Ramazan aylarında itikafa girmenin Peygamber Efendimizin unutulmuş bir sünneti olduğunu dile getiren Koyuncu, "2011 yılında meydana gelen depremde camimiz zarar gördü ve ardından restore edildi. Restore edildikten bu yana camimizde itikaf giriliyor ve hatimle teravih namazları kılınıyor" diye konuştu.

"Bu amel bütün Müslümanlar için bir nimettir"

Camide itikaf ibadetini yerine getirmeye çalıştığını ifade eden Diş Hekimi Salih Merdivan ise "Vakit bulduğumuz müddetçe itikaf ibadetini devam ettirmeye çalışıyoruz. Ramazan ayının son 10 gününde Peygamber Efendimizin hiç ara vermeden yerine getirdiği bu sünnetle hemhal oluyoruz. Aynı zamanda Kadir Gecesini daha iyi geçirmek için bu ibadeti yerine getirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - VAN