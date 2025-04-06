Van'da Pazar Fiyatları Artıyor, Esnaf Ve Vatandaş Rahatsız - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Van'da Pazar Fiyatları Artıyor, Esnaf Ve Vatandaş Rahatsız

Geniş Video İzle

Van'da pazar fiyatları sürekli yükselirken, vatandaş ve esnaf alım gücünün düştüğünden şikayet ediyor.

06.04.2025 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(VAN) - Van'da semt pazarlarına alışverişe gelen vatandaşlar, fiyatların her hafta daha da yükselmesinden, esnaf ise satışların düşüklüğünden dert yanıyor. Pazara alışverişe gelen bir vatandaş, "Pazarda her şey çok pahalı, fiyatlar yüksek. Yani durumu iyi olmayan fazla bir şey alamıyor. Yani biz emeklilerin zaten gücü yetmiyor, benim gibi emekliler için çok pahalı" dedi.

Alım gücünün düşmesi ve artan hayat pahalılığı, Van'da da kendini hissettiriyor. Van'da pazarcı esnafı ve vatandaşlar, yaşadıkları ekonomik krizden dert yandı.

Pazara alışverişe gelen vatandaşlar ve pazarcı esnafı şunları söyledi:

"Pazar çok pahalı. Alışveriş pek yapamıyoruz ama yine de biraz yaptık yani. Emekliyiz, geçinemiyoruz ama ev bizim, onun için geçiniyoruz. Yoksa geçinemiyoruz. Evimiz var. 15 bin falan maaşımız var. Zor geçiniyoruz. Cumhurbaşkanı bize verdiği bir ikramiyedir yani Allah razı olsun. Yıllardan beri alıyoruz, 5 bin olsaydı daha iyi güzel olurdu."

"Piyasa berbat. Ne olacak vallahi bilmiyorum. Ülkenin düzeleceğini sanmıyorum. Boş gezenlerdeniz. Ne emekliyim, ne bir maaş var ne bir iş var ne bir güç var. Ne yapabiliriz ki? Pazar da pahalı. Hem de ne biçim pahalı?"

"Piyasa berbat, sonumuz iyi değil. Ne ile geçineyim? Pazara geldik bir sürü para gitti."

"Pazarda her şey çok pahalı, fiyatlar yüksek. Yani durumu iyi olmayan fazla bir şey alamıyor. Yani biz emeklilerin zaten gücü yetmiyor. Daha doğrusu bizim benim gibi emekliler için çok pahalı. Giyim, yiyecek, sebze ve meyve her şey öyle. Yani her şey pahalı. Bak ben benim hanımım bir tane çocuğum var, zor geçiniyoruz. Bu emekli maaşıyla. Kira 8- 9 milyon (bin) veriyoruz ama yine geçim zor. Gücümüze göre yapacağız. Emekli ikramiyesi de az. Vatandaş ses çıkardıktan sonra o ikramiyeyi de veriyor. Esasen yeteri kadar vermeleri lazım. Emekliyi düşürmeleri lazım. Emeklileri düşünmüyor, memuru düşünüyor. Ayakta olanları düşünüyor. Ayakta olmayanları düşünmüyor, bizleri hiç düşünmüyor. Yani emeklileri ölmüş insanları sırasına sokmuşlar. Nasılsa ölecekler, nasıl olsa şey işleri bitmiş artık. O açıdan tahmin edersem emeklileri fazla önem vermiyorlar."

"Görüyorsunuz 3 saattir dolaşıyoruz, bir kilo domates alıyoruz. Sence emekli nasıl geçinir, geçebilir mi? Şimdi bir şey diyeceğim yeri değil, başımıza iş açmayalım."

"Birinci sınıf vatandaş pazara gelmiyor"

"Hayatta biraz zorluk var yani. Valla abi bilmiyorum. Herkes kendi yanında kendini bir düşünse, bir imtihana verse düzelir yani. Şimdi bu iş bir kişiyle de olmuyor efendim. Yani herkes kendini bir imtihana çektirecek. Bir vicdanına bakacak bu önemli yani, şimdi illahi yani her insanda bir düşünce, bir karakter, bir düşünce, bir vicdan olacak. Yani halk olarak, devlet olarak, millet olarak bunu hep birlikte yapmak lazım bir kişiyle olmuyor bu. Yani altın tabakta yemek yiyen de var. Yani bu memleket böyle yani bu üçüncü sınıf insan var yani. Zaten pazarımıza birinci sınıf insan gelmiyor. Normal insanlar geliyor. Şimdi mesela hükümet millete, millet hükümete yapıyor. Ben bunu yani yüzde 50- 60 esnafı da haksız buluyorum. Çünkü neden? Sen mesela 100 metreden en az bir 3- 4 farklı fiyat çıkarılıyor. Aynı mal, aynı cins. Yani burada esnafa da sesleniyorum. Allah'ın rızası için herkes elini vicdanına bıraksın. Yani kendi yanında Allah rızası için biraz vicdanlı olmamız lazım."

Van\'da Pazar Fiyatları Artıyor, Esnaf Ve Vatandaş Rahatsız
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Alışveriş, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Pazar Fiyatları Artıyor, Esnaf Ve Vatandaş Rahatsız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
Trump’ı küplere bindirecek kararlar Hepsi ardı ardına geldi Trump'ı küplere bindirecek kararlar! Hepsi ardı ardına geldi
’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Berhan Şimşek yeterli delegenin imzasını alamadı, Kurultay’da tek aday Özgür Özel Berhan Şimşek yeterli delegenin imzasını alamadı, Kurultay'da tek aday Özgür Özel
Kurultayda konuşan Özel masasındaki son anketin sonucunu paylaştı Kurultayda konuşan Özel masasındaki son anketin sonucunu paylaştı
CHP’de olağanüstü kurultay başladı CHP'de olağanüstü kurultay başladı
Görüntüler ortalığı karıştırdı ’’İETT’yi patlattık’’ dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı Görüntüler ortalığı karıştırdı! ''İETT'yi patlattık'' dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı

12:14 Berhan Şimşek yeterli delegenin imzasını alamadı, Kurultay’da tek aday Özgür Özel Berhan Şimşek yeterli delegenin imzasını alamadı, Kurultay'da tek aday Özgür Özel
10:49 Kurultayda konuşan Özel masasındaki son anketin sonucunu paylaştı Kurultayda konuşan Özel masasındaki son anketin sonucunu paylaştı
10:09 CHP’de olağanüstü kurultay başladı CHP'de olağanüstü kurultay başladı
09:52 Görüntüler ortalığı karıştırdı ’’İETT’yi patlattık’’ dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı Görüntüler ortalığı karıştırdı! ''İETT'yi patlattık'' dedi, Tevfik Göksu anında yalanladı
04:49 Komşu kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 5 ölü 5 yaralı Komşu kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 5 ölü 5 yaralı
09:50 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:47 Icardi’den Galatasaray’a müjdeli haber Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
09:47 Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
09:33 ’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
09:31 Trump’ı küplere bindirecek kararlar Hepsi ardı ardına geldi Trump'ı küplere bindirecek kararlar! Hepsi ardı ardına geldi
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
09:13 İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
09:03 Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
08:59 ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 12:41:33. #7.12#
SON DAKİKA: Van'da Pazar Fiyatları Artıyor, Esnaf Ve Vatandaş Rahatsız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement