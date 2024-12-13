Van'da Politika İle İlgili Gözaltılar

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(VAN) - Van'da yapılan ev baskınlarında, Van Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Fikret Doğan'ın da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Van'da sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Van eski Eş Başkanı Harun Okay ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HDP) eski İl Eş Başkanı, Van Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Fikret Doğan, Bitlis Tatvan'da ise Mustafa Döner adındaki yurttaş gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar Van İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.