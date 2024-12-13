Van'da Rojava'ya Destek Protestosu - Son Dakika
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Van'da Rojava'ya Destek Protestosu

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Rojava'ya yönelik saldırılar Van'da protesto edildi; DBP ve TJA önderliğinde basın açıklaması yapıldı.

13.12.2024 12:01
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(VAN) - Suriye'nin kuzey ve doğusunda çeşitli silahlı grupların Rojava'ya yönelik saldırıları, Van'da yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi.

Suriye'nin Kuzey ve Doğusu'nda çeşitli silahlı grupların Rojava'ya yönelik saldırıları Van'da basın açıklaması düzenlenerek protesto edildi. Dem Parti, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Özgür Kadın Hareketi (TJA) öncülüğünde yapılan basın açıklamasına birçok siyasi parti temsilcisi, demokratik kitle örgütleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Açıklamada, Kürtçe ve Türkçe yazılı, "Rojava biziz, Rojava için yürüyoruz" pankartı, "Halkın iradesini tanıyın", "Rojava ve Suriye'deki işgal, talan ve katliamlara hayır", "Rojava için direniyoruz" ve "Ya özgür bir yaşam ya da görkemli bir direniş" dövizleri açıldı.

DBP Van İl Yöneticisi Evin Babur şunları söyledi:

" Arap Baharı'nın başladığı ilk günden bu yana önemli gelişmelerin yaşandığı Orta Doğu coğrafyası, Suriye'de yaşanan son gelişmelerle beraber tarihi bir dönemein eşiğine girdi. 60 yılı aşan bir süreçtir bölgenin otoriter güçlerinden biri olan Baas Rejimi'nin düşmesi, Ortadoğu halklarının tanıklık ettiği tarihi gelişmelerin sonucu olarak dikkati çekiyor.

Esad iktidarının düşmesiyle birlikte 2011 yılından bu yana devam eden Suriye iç savaşı için yeni bir sürecin kapısı aralandı. 8 Aralık itibariyle birlikte Suriye ve Rojava halklarının demokrasi ve özgürlük taleplerini yok sayan otoriter bir yönetimin varlığı son buldu. Böylelikle Suriye ve Rojava'nın demokratik geleceği için tarihi bir fırsatın kapısı aralandı. Yıllardır, savaşın etkilerini ve sonuçlarını tüm yönleriyle yaşayan Rojava ve Suriye halkları için artık çözümün inkar ve savaş siyasetiyle değil, diyalogla sağlanabilmesi adına tarihi fırsat söz konusudur. Bu nedenle Rojava ve Suriye için bugün her zamankinden daha fazla demokratik bir zeminde diyaloğa ve çözüm getirecek politikalara ihtiyaç vardır.

"Çözüm tartışmaları baltalanıyor"

Ancak, böylesi bir süreçte Rojava'ya yönelik saldırılar devam etmektedir. Özellikle de 27 Kasım tarihinden itibaren Rojava'nın hedef alınıyor olması çözüm tartışmalarını baltaladığı gibi, Suriye krizini daha da derinleştiriyor. Baas rejiminin düşmesinin ardından, Suriye iç savaşının yeni bir sürece evrildiği böylesi bir dönemde, Rojava'nın hedef alınması kabul edilemezidir. Çok iyi biliyoruz ki, bu saldırılarla hedef alınan, Rojava'nın demokratik yaşam modelidir. Ayrıca saldırıların hedefinde ulus-devlet kodlarına karşı enternasyonalist mücadele ruhu, demokratik yaşam modeli ve kadın devrimi yer almaktadır. Rojava'nın hedef alınması sadece Kürt halkının değil, Suriye halklarının da geleceğini tehdit ediyor. Çünkü, Rojava'da inşa edilen yeni yaşam modeli bugün Orta Doğu'da yaşanan krizlere karşı çözümün yegane adresidir. Şunun vurgulamak isteriz ki; bu saldırılar karşısında dün susmadık bugün de susmayacağız. En güçlü şekilde Rojava'yı savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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