Van'da saatçi İnsel, dijital saatler bozulunca atılıyor, tamiri mümkün değil diyor - Son Dakika
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Van'da saatçi İnsel, dijital saatler bozulunca atılıyor, tamiri mümkün değil diyor

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Van\'da saatçi İnsel, dijital saatler bozulunca atılıyor, tamiri mümkün değil diyor
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Van'da babasından devraldığı saat tamirciliğini sürdüren Mehmet İnsel, dijital saatlerin tamir edilemediğini, bozulunca atıldığını söyledi. İnsel, kurmalı, otomatik ve analog saatlerin nostalji tutkunlarınca ilgi gördüğünü ancak mesleği sürdürecek yeni neslin olmadığını belirtti.

Van'da dijital saatlerin yaygınlaşmasına rağmen kurmalı, otomatik ve analog saatler, nostalji tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Van'da babasından devraldığı saat tamirciliği mesleğini sürdüren Mehmet İnsel, küçük atölyesinde farklı mekanizmalara sahip saatlerin bakım ve onarımını yapıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte saatlerde de önemli değişiklikler yaşanırken, pilli ve dijital modeller günlük kullanımda daha fazla yer edinmeye başladı. Buna rağmen kurmalı, otomatik ve analog saatler, mekanik yapıları ve çalışma sistemleriyle saat ustalarının tezgahlarında yer almaya devam ediyor. Van'da uzun yıllardır saat tamirciliği yapan Mehmet İnsel, atölyesinde farklı marka ve modellerdeki saatlerle ilgilenirken, bazı saatlerin yalnızca pil değişimiyle yeniden kullanılabilir hale geldiğini, bazılarında ise bakım ve onarım işlemlerinin daha uzun sürdüğünü belirtiyor.

Saatlerin mekanizmasına göre yapılan işlemler de değişiyor. Pilli saatlerin bakımından otomatik saatlerin mekanik aksamına kadar farklı işlemlerle uğraşan İnsel, özellikle eski saatlerin tamir sürecinde daha fazla emek gerektiğini anlatıyor.

"Dijital saatlerin tamir imkanı yok"

İHA muhabirine konuşan saatçi Mehmet İnsel, babadan kalma mesleğini çocukluğundan bu yana sürdürdüğünü belirtti. İnsel, "İnsanlar hazır paraya alışmış, meslek yapmak istemiyorlar. Herkes hazır paraya alışmış, başka bir şey yok. Eski saatlerin tabii tamiri daha iyiydi. Şu anda dijital saatler ortama girmiş ama yine de eski saatlerin tadını vermiyor. Kurmalı saatler, otomatik saatler, analog saatler gibisi olmaz. Dijital saatlerin tamiri zaten mümkün değil. Bozulduğu zaman atılıyor. Bu durum bizi fazla etkilemedi. Gençler bir ara bu saatleri bayağı tercih ettiler ama şu anda fazla tercih edilmiyor. Tabii kullanan kişiler yine var ama o saatlerin tamir imkanı yok. Bir nevi telefon gibi" dedi.

"Bizden sonra bu mesleği sürdürecek nesil yok"

Bazı saatlerin tamirinin çok zaman aldığını bazılarının ise kısa sürede tamir edilebildiğini dile getiren İnsel, "Saate göre değişiyor; pil takımı ayrı, tamiri ayrı, bakımı ayrı. Otomatik ve pilli saatler de birbirinden farklı. Gençlere tavsiye ederiz ama şu an, dediğim gibi, sadece bizim mesleğimizde değil, diğer mesleklerde de durum aynı. İnsanlar daha çok hazır paraya alışmış, uğraşmıyorlar. Valla, sanat ölmesin, iyidir. Sanatı öldürmek iyi değil. Son nesil biziz. Bizden sonra bu mesleği sürdürecek nesil yok. İnşallah yetiştiririz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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