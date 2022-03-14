Van'da sanat müziği rüzgarı - Son Dakika
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Van'da sanat müziği rüzgarı

14.03.2022 19:06

Van'da sanat müziği rüzgarıVAN Van Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Türk Sanat Müziği' gecesi düzenledi.

Van'da sanat müziği rüzgarı

VAN Van Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Türk Sanat Müziği' gecesi düzenledi.

Kentte düzenlediği sanatsal ve kültürel etkinliklerle her kesime hitap eden Van Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Son olarak Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinin konferans salonunda düzenlenen ve sunuculuğunu Hakan Pütün'ün yaptığı 'Türk Sanat Müziği' konseri, sanatseverlere keyifli anlar yaşattı. Ferhat Kılınçarslan'ın şefliğinde sahne alan Türk Sanat Musikisi Derneği ses ve saz sanatçıları, konserin ilk bölümünde rast makamında sevilen şarkıları seslendirdi. 2 bölüm halinde yapılan konserde koro ve solistler tarafından okunan şarkılar seyircilerin beğenisini kazandı.

Sanatseverlerin oldukça keyif aldıkları gecenin sonunda; Şef Ferhat Kılınçarslan'a Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu tarafından çiçek takdim edildi.

Van'da sanat müziği rüzgarı
Van'da sanat müziği rüzgarı
Van'da sanat müziği rüzgarı

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Büyükşehir Belediyesi, Türk Sanat Müziği, Türk, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da sanat müziği rüzgarı - Son Dakika


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