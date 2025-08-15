Van\'da Yaşlılar İçin Keyifli Piknik Etkinliği

Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki yaşlı bireylere yönelik anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Van Gölü sahilinde düzenlenen piknik etkinliğinde yaşlı bireyler, gönüllerince eğlenerek keyifli vakit geçirdi.

Yaşlıların sosyal hayata katılımını artırma ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla Engelli ve Yaşlı Dairesi Başkanlığınca, yaşlı bireylere yönelik piknik etkinliği düzenlendi. Sabah saatlerinde Van Büyükşehir Belediyesine ait ücretsiz servislerle evlerinden alınan çınarlar, Van Gölü sahiline getirildi. Sosyal bağlarını güçlendirmek moral ve motivasyonlarını arttırma amaçlı düzenlenen piknik organizasyonunda yaşlı bireylere çeşitli ikramlar da verildi. Gün boyu süren programda, göle girerek serinleyen yaşlı bireyler, yüzmenin tadını da doyasıya çıkardı.

Gün sonunda ise yeniden evlerine bırakılan yaşlı bireyler, sağlanan imkanlardan ve gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. - VAN