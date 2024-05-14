Van'ın Çatak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu toprağa verildi - Son Dakika
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Van'ın Çatak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu toprağa verildi

Van\'ın Çatak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu toprağa verildi

Çatak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Çetin Şeylan için cenaze töreni düzenlendi. Şeylan'ın naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi. Törene Van Valisi, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı ve diğer yetkililer katıldı.

14.05.2024 13:14
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Van'ın Çatak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Çetin Şeylan, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çatak ilçesinde dün 17.30 sıralarında Belbukan Kalekol Üs Bölgesi'ne yıldırım düştü. O sırada üs bölgesinde görevli olan güvenlik korucusu Çetin Şeylan (37) yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu. Şehit olan 3 çocuk babası güvenlik korucusu Şeylan için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Güvenlik korucusu Şeylan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle saatlerinde Şabaniye Müşerref Camii'ne getirilerek özgeçmişi okundu. İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şeylan'ın naaşı, defnedilmek üzere Şabaniye Mezarlığı'na götürüldü. Şehidin cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kurum amirleri, askeri erkan, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'ın Çatak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'ın Çatak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu toprağa verildi - Son Dakika
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